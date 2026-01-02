54岁黎姿新年罕有解放性感  丰满上围撑爆低胸晚装  展现火辣高贵气质美不胜收

现年54岁、前TVB一线花旦黎姿（现名马黎珈），虽然已淡出萤光幕多年，但一举一动依然是外界焦点。踏入新一年，这位昔日的冻龄女神、现时的上市公司CEO，在社交媒体上激罕发布多张性感美照，祝贺新年，其惊人状态立即引起热议。

黎姿新年展现少女身材

从照片中可见，黎姿悉心打扮，身穿一袭粉红色丝质低胸晚装，气质高贵。晚装的贴身剪裁与胸前的闪石点缀，完美勾勒出她凹凸有致的曲线，罕有地展现出丰满的上围，性感又不失典雅，令人眼前一亮。已年过半百的她，无论是容貌或身材都维持在巅峰状态，皮肤紧致光滑，脸上几乎看不见任何皱纹，配上甜美灿烂的笑容，散发出浓浓的少女感，岁月仿佛没有在她身上留下任何痕迹。

相关阅读：黎姿突现身TVB电视城疑复出？厚衣难掩丰满身材：好耐冇嚟过 古装街揽实影后好姊妹

黎姿早已离开娱乐圈

黎姿的代表作包括《金枝欲孽》、《倚天屠龙记》以及电影《古惑仔》中的「细细粒」，早已是观众心中的经典。自2008年嫁给富商马廷强并育有三女后，她便专心相夫教女，近年更鲜有作性感打扮，这次的新年「福利照」可谓让粉丝大饱眼福。

黎姿息影后成商界女强人

如今的黎姿不仅是贤妻良母，更是一位成功的商界女强人。她为了代胞弟黎婴打理医学美容生意，毅然投身商界，现为上市公司「卓珈控股」的主席、执行董事兼行政总裁。公司在她的带领下，于2019年成功由创业板转往主板上市，事业成就斐然。

相关阅读：黎姿出租中半山腾皇居豪宅 创租价历史新高每年稳袋百万 弃影从商吸金力强成上市公司主席

黎姿生活富贵

除了经营美容王国，黎姿的投资眼光亦相当独到。早前，她将名下位于中半山腾皇居的一个三房豪宅单位出租，月租高达8.3万港元，创下该屋苑同类单位的租金新高。该单位于2017年由她以4,400万连车位买入，如今每年单是租金收入便稳袋近百万，足见其富贵生活。

黎姿曾历家庭困境

黎姿今天的成就，背后是一段奋斗史。她出身于演艺世家，但童年并非一帆风顺。祖父母去世后，因父亲惨被骗走家产，一家四口由何文田豪宅搬到仅200多呎的九龙城东头邨居住。当时，她的父亲因脑膜炎导致失聪，视力亦欠佳，只能在健身会所当杂工，家庭重担全落在当货车司机的母亲身上。黎姿自小懂事，很早便投身演艺圈，为家庭分忧。如今凭借自己的努力，从昔日的花旦蜕变成百亿CEO，绝对是美貌、智慧与毅力并重的典范。