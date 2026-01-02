Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025｜姜涛再冧庄车厢看直播 感激姜糖︰一切尽在心中

更新时间：14:15 2026-01-02 HKT
发布时间：14:15 2026-01-02 HKT

《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》于昨日（1月1日）元旦日假亚博举行，MIRROR因工作关系早已预告未能出席，奖项由所属公司高层代领，不过，现场依然极多姜糖（粉丝暱称），声势极度浩大。姜涛第4度夺得「我最喜爱的男歌手」，同时凭《On a Sunny Day》连续6年冧庄「我最喜爱的歌曲」，而MIRROR亦夺得「我最喜爱的组合」。

 

虽然姜涛未有到场，原来他亦有看叱咤直播，他在社交网分享完骚后，在回港途中于车厢中观看宣布自己得奖的片段，见他一边看一边微笑，又举起拇指兼不停做口型说：「多谢」、「Thank you」，并写下感受表示：「感谢商台，感谢所有的姜糖们~真的不知道该说甚么，一切尽在心中。」同时，姜涛亦多谢负责《On a Sunny Day》填词的陈咏谦，表示：「听到这首歌，第一时间就知道一定要是你帮我写，继『蒙着嘴』之后另一首令大家都可以开心的歌曲。」

还有作曲的James Wu、监制Edward Chan，「James的好旋律，大家都会听得到，一位很有天份的年轻人，继续加油，录音时你对每一个细节的拿捏都让我差点崩溃，YOU DESERVE IT」、「Edward Chan你不单止是我监制，亦是我演艺生涯中好重要的人生导师（每次睇你咁正经都好正 ，好钟意你今晚嘅西装）」。

