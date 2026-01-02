Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025｜林家谦失歌曲奖︰早已在心中 学魏浚笙追女仔 去年严重失眠要唞唞

影视圈
更新时间：13:45 2026-01-02 HKT
发布时间：13:45 2026-01-02 HKT

林家谦赢《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》「作曲人大奖」和「唱作人金奖」，他表示︰「攞唱作人奖、歌曲奖各有各开心，今次没有歌曲奖不会感失落。」并称心中已有「我最喜欢的歌曲」，就是去年翻唱薰妮的《每当变幻时》。

唔记得单身咗几耐

林家谦近来两个乐坛颁奖礼都有好成绩，问到点庆祝？他笑言向来少庆祝，也没想过放假去旅行，「就算放假只是想留在家，食嘢、瞓觉，摊喺度经已是好开心，好好玩的事。之前开演唱会，失眠失得好紧要，一有表演就会紧张。」对于好友魏浚笙（Jeffrey）得到「叱咤十大」第三位，他大赞对方叻仔，又说早前去了欣赏其主演的电影《杀手#4》，看完后都有传短讯赞他叻仔，「第一次做男主角，演出令人留下深刻印象，又打得又靓仔，最劲是chok足全程咁靓仔！」

另外，魏浚笙在台上放闪，林家谦笑说没有羡慕，「我俩是两种人，我低调，即使拍拖、结婚未必公开。」可会秘婚？他笑说：「便秘啫！我现在无想过结婚，这太遥远了。我在作曲方面成功，识女仔方面不成功，要向Jeffrey学习。（你喜欢甚么类型的女仔？）似Jeffrey的女仔。（有无异性追你？）无，可能我感觉不到，现在无拍拖，都忘记了单身几多年。」

