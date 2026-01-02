叱咤2025丨邓丽欣自爆上台前「毛管戙」 曾拒绝拉票男友一举动决向努力筹备呢件事

邓丽欣（Stephy）昨晚（1日）在《2025年度叱咤乐坛颁奖典礼》上首次夺得「我最喜爱的女歌手」大奖，这次是她事隔23年后再夺得此颁奖礼奖项。受访时邓丽欣激动表示，23年前是与Cookies一齐拿下新人铜奖，所以只是九分之一，由于她是队长，所以奖座仍放在自己家中。

邓丽欣感慨事隔23年后终于有第二个奖

邓丽欣感慨表示事隔23年后终于有第二个奖，事前想也没有想过会得到这个「我最喜爱的女歌手奖」，起初朋友说要投票给她，她也礼貌地推却，叫他们不用投票，顺其自然吧，但由15强、8强一路进入5强，都觉得很不可思议。

邓丽欣台上说话时也感到毛管戙

邓丽欣台上说话时也感到毛管戙，这23年究竟发生了甚么事，她坦言：「真的有很多回忆，也给自己上到台的目标是不可以哭，想唱好首歌，因不想浪费台上的时间，不想影响妆容，我现在仍很亢奋，可能回家放低就会爆喊，因为上叱咤这个台唱歌压力相当大，自己经历过高低，加上储了廿多年经验，才够信心上台，若在以前让我上这舞台唱歌，可能也不敢上。」邓丽欣感到自己一直没有放弃，一路坚持做没有停下来是最重要。问到下一个目标是否向「女歌手金奖」进发？邓丽欣表示没有谂过，拿到这个奖之前也觉得自己与这件事无关，但当见到粉丝帮她拉票，她又想拿到这个奖，因为不想见到他们失望。此刻她忍不住眼湿湿，但仍强忍泪水差点哭了出来。

邓丽欣称男友留在家中舒适地支持她

邓丽欣称男友因为没有门票，所以留在家中舒适地支持她，事前男友也坚持投票给她，而且不止一票，虽然登入投票网页十分困难，但男友每次也坚持要花时间去投票。问到是否会努力在音乐上发展？邓丽欣笑言：「不可以拿了奖便走，所以正筹备制作新歌，（可会找Cookies成员合作？）可以合作的只有吴雨霏，但要合作也相当困难，因对方要照顾小朋友，不要说合作，单是约食饭也十分艰难。」

