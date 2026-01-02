袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫

人称「七哥」的著名武术指导、导演及演员袁祥仁离世，享年68岁。今日（２日）多个社交平台公布袁祥仁的死讯，表示在元旦日袁祥仁因病于伊利沙伯医院离世，其妻子已沉痛证实噩耗。

袁祥仁丧礼将于2.1在世界殡仪馆进行

袁祥仁的丧礼将在于2月1日于世界殡仪馆明德堂设灵，袁祥仁出生于武术世家，父亲为香港元祖级武术指导及演员袁小田，哥哥则是被封「天下第一武指」的袁和平。袁祥仁自幼便与兄弟跟着父亲一起习武，为「袁家班」核心成员之一。

袁祥仁银幕上塑造无数经典小角色

袁祥仁生前在银幕上塑造了无数经典小角色，在幕后则为上百部电影设计了惊心动魄的动作场面，袁祥仁最令人印象深刻的角色，首选于在周星驰电影《功夫》中饰演那位拿著《如来神掌》秘笈、骗走小星爷积蓄的神秘乞丐。他在片中一句：「我睇你骨骼惊奇，系万中无一嘅练武奇才。」袁祥仁亦曾在电影《武状元苏乞儿》中饰演丐帮长老洪日新，在「苏灿」周星驰万念俱灰下，向他传授睡梦罗汉拳夺得丐帮帮主之位，并靠大还丹恢复武功。袁祥仁的诙谐幽默演出，令人留下深刻印象。

袁祥仁曾四度获得金像奖最佳动作指导提名

袁祥仁在幕后的成就更为辉煌，他曾执导《鬼马天师》、《猛鬼霸王花》等，还曾为逾百部影视作品担任武术指导工作，包括《黄飞鸿》、《太极张三丰》、《精武英雄》等，到了90年代，曾随哥哥袁和平赴荷里活齐为《22世纪杀人网络》（The Matrix）系列任动作设计，个人亦曾为2000年版《神探俏娇娃》（Charlie's Angels）、2003年《夜魔侠》（Daredevil）担任动作指导。袁祥仁曾四度获得香港电影金像奖最佳动作指导提名，并在1992年凭借《黄飞鸿》成功夺奖，他也以《太极张三丰》入围金马奖。 不过袁祥仁近年甚少露面的袁祥仁，间中只出席圈中人的饭敍，曾在2023年被拍下坐在轮椅上等待上机飞往北京的相片，幸好精神尚算不俗。