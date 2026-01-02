李帝勋凭《模范的士3》再夺大奖 张基龙安恩真领奖即场重演接吻戏份 获奖人数增至25位有「分猪肉」之嫌

《2025 SBS演技大赏》于跨年夜（31日）SBS Prism Tower举行。李帝勋继2023年凭《模范的士2》夺得大赏后，事隔2年，他再凭《模范的士3》勇夺最高荣誉演技大赏。而《模范的士3》亦获封最佳剧集，此剧的其他演员如表艺珍就获颁优秀演技奖，金义圣获颁最佳表演奖，尹施允则获最佳抢镜奖。

李帝动坦言演戏很难

再夺大奖的李帝动先感谢观众一直到深夜亦力撑该剧，他更坦言演戏很难，「我很想演好，但越演越觉得困难。」他更指扮演「金道奇」的过程充满了孤独与艰辛，幸得粉丝和「彩虹运输」的家人们支持，才能撑下去。至于另一爆剧《一吻爆炸》亦获得浪漫喜剧类的优秀演技奖（张基龙、安恩真）、最佳CP（张基龙、安恩真）、最佳男新人（金武俊）和最佳女新人奖（禹多备）。而张基龙和安恩真领奖时，更即场重演接吻戏份，惹得全场尖叫声不断。

8位视帝视后

不过颁奖礼亦有「分猪肉」之嫌，SBS在2025年仅播出10部剧集，但颁奖礼却分了4个组别：「人性/奇幻」、「类型/动作」、「爱情剧」及「浪漫喜剧」，令获奖人数增至25位，每个奖项都有8位以上得奖者。其中「最优秀演技奖」，即视帝视后亦多达8位，包括李浚赫、韩志旼、陆星材、金知妍（苞娜）、崔宇植、庭沼珉、朴炯植和高贤廷。因派奖太多而惹来争议。

