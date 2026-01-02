Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出

影视圈
更新时间：16:00 2026-01-02 HKT
发布时间：16:00 2026-01-02 HKT

56岁的90年代乐坛天后彭羚（Cass），当年凭着金曲《让我跟你走》将事业推上高峰，更横扫各大音乐颁奖礼奖项。1998年与相恋多时的林海峰结婚，婚后诞下两女林泳及林清，从此退隐专心相夫教女，甚少公开露面。踏入新一年，彭羚获委任成为「母亲的抉择」慈善大使，拍短片分享「家」的力量，传递祝福与希望。而影片中的彭羚，竟然被指撞样62岁影后叶童！

彭羚拍片送祝福

彭羚在影片中表示：「最近，香港社会经历咗一段艰难嘅日子，我哋曾经感到心痛、无力，但系喺呢一份沉重之中，我哋互相扶持、守望，成为每一个人嘅家人，家从来不限于血缘，而系在于关爱同付出，面对逆境，家系我哋修复伤痛，重新振作嘅地方。」她亦希望新一年，大家可以抱紧身边人，一同守护家人。影片中的彭羚，只是化上淡妆，加上面形瘦削，有点显老迹象，有网友笑指误以为是62岁的影后叶童，两人同样是短发，只是发色不同，而面形亦很相近，相似程度有80%。

相关阅读：55岁彭羚饼印妈靠「禅柔」走出丧夫阴霾 三个动作展现身体状态让女儿惊讶

彭羚做义工教禅柔运动

一向注重养生的彭羚，几年前开始接触Gyrotonic（禅柔）运动，并考获禅柔运动的专业导师执照仍为导师，不时在其IG分享在其位于浅水湾市值近亿豪宅拍摄的教学影片，月前她更以义工身份教授乳癌康复者做禅柔运动。

林海峰全力阻止彭羚复出

90年代的「乐坛天后」彭羚，于1998年事业高峰期毅然决定下嫁「娱圈鬼才」林海峰，婚后诞下两女，接着便退出娱乐圈。林海峰是圈中出名的爱妻号，去年就曾公开大赞老婆「又叻、又靓、又索，仲越嚟越正」，但讲到「太太复出唱歌」一事，他便立即落闸指「太太好忙」。

相关阅读：55岁彭羚事业有第二春！传获老公林海峰打本逾百万开Studio 内貌曝光装潢低调私隐度高

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:16
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
5小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
8小时前
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
01:05
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
影视圈
6小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
23小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
7小时前
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
生活百科
4小时前
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
影视圈
6小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
5小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
18小时前