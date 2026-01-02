90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出

56岁的90年代乐坛天后彭羚（Cass），当年凭着金曲《让我跟你走》将事业推上高峰，更横扫各大音乐颁奖礼奖项。1998年与相恋多时的林海峰结婚，婚后诞下两女林泳及林清，从此退隐专心相夫教女，甚少公开露面。踏入新一年，彭羚获委任成为「母亲的抉择」慈善大使，拍短片分享「家」的力量，传递祝福与希望。而影片中的彭羚，竟然被指撞样62岁影后叶童！

彭羚拍片送祝福

彭羚在影片中表示：「最近，香港社会经历咗一段艰难嘅日子，我哋曾经感到心痛、无力，但系喺呢一份沉重之中，我哋互相扶持、守望，成为每一个人嘅家人，家从来不限于血缘，而系在于关爱同付出，面对逆境，家系我哋修复伤痛，重新振作嘅地方。」她亦希望新一年，大家可以抱紧身边人，一同守护家人。影片中的彭羚，只是化上淡妆，加上面形瘦削，有点显老迹象，有网友笑指误以为是62岁的影后叶童，两人同样是短发，只是发色不同，而面形亦很相近，相似程度有80%。

彭羚做义工教禅柔运动

一向注重养生的彭羚，几年前开始接触Gyrotonic（禅柔）运动，并考获禅柔运动的专业导师执照仍为导师，不时在其IG分享在其位于浅水湾市值近亿豪宅拍摄的教学影片，月前她更以义工身份教授乳癌康复者做禅柔运动。

林海峰全力阻止彭羚复出

90年代的「乐坛天后」彭羚，于1998年事业高峰期毅然决定下嫁「娱圈鬼才」林海峰，婚后诞下两女，接着便退出娱乐圈。林海峰是圈中出名的爱妻号，去年就曾公开大赞老婆「又叻、又靓、又索，仲越嚟越正」，但讲到「太太复出唱歌」一事，他便立即落闸指「太太好忙」。

