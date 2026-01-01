Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟柔美上载影片回顾2025年 晒泳照好吸睛 大批网民留言闹爆「伪人」

影视圈
更新时间：20:15 2026-01-01 HKT
发布时间：20:15 2026-01-01 HKT

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）日前错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片，钟柔美事后强调自己仍是「A0」（没有恋爱经验），与刘展霆是好朋友，当日只是玩游戏输了而接受惩罚，自己较鬼妹仔性格，觉得只是玩游戏没甚么。不过呢头解释完，网上又流出钟柔美造型师Jansco Wan的啜面相，又有她在中学时期与男友的合照，当日有激吻相，其中一张跟四眼男的合照更写着「2019年，第一任男朋友系学校师兄」，令钟柔美的「A0」人设受到考验。

Post泳照网民不买帐

昨晚（31日）钟柔美在社交网中贴出回顾2025年的影片，片中有她表演、排舞、整嘢食及平时出席公开场合的片段，当中更有一张她着泳衣的照片，非常吸睛。不过网民就引来大批网民留言闹爆，指她是「伪人」外，又问她「同条仔锡住倒数？」更指钟柔美厚面皮，完全当没事发生，更有人表示这个年代拍拖是没有所谓，但问题是她「擘大眼讲大话」，看来今次钟柔美就算出动吸睛泳照，网民都不买帐。

