汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦

80年代TVB小生汤镇业入行初期年凭《香城浪子》一剧走红，同年主演《天龙八部》「段誉」一角，以英俊不凡的公子形象深入民心。汤镇业的星途不得不提与翁美玲的一段情。当年两人因拍剧而挞着，但因工作繁忙而聚少离多，令二人感情出现裂痕，到了1985年，有传在一次激烈的吵架后不久，翁美玲被发现在家中开媒气了结生命，送院后抢救不治，终年26岁。

汤镇业演艺事业直插谷底成众矢之的

汤镇业因为这事件成为众矢之的，背上负心汉之名，演艺事业直插谷底并渐渐隐退幕前，近年以玩票性质拍剧。日前汤镇业接受好友杨绍鸿的YouTube节目访问，汤镇业罕谈与翁美玲昔日的一段情，汤镇业称自从翁美玲走后未有报梦：「可能唔想烦我喇。」对于当年的事业直插，汤镇业说：「𠮶阵时心情一定好低落，绝对系千夫所指。」

汤镇业曾因翁美玲之死而停工

杨绍鸿表示因为汤镇业的关系，与翁美玲亦成为好友，试过因为皮肤问题而陪她看医生，当翁美玲自杀死后，杨绍鸿和箫笙对汤镇业大为反感而嬲了，汤镇业说：「𠮶阵有一段时间冇接触娱乐圈，有二、三年冇嘢做，好低落，我阿哥陪住，之后就去咗台湾，跟住去咗亚视。」后来汤镇业转跑道，到内地做生意兼做幕后，汤镇业慢慢走出翁美玲之死的阴霾，在1993年与有「翻版林青霞」之称的艺人姜坤结婚，婚后育有大女儿汤爱嘉及双胞胎儿子汤君慈与汤君耀，可惜这段婚姻维持了8年便结束后，有指因姜坤不满汤镇业身边太多红颜知己，加上因工作关系致聚少离多，最终导致离婚收场。汤镇业其后与一位来自广州的红颜知己诞下了一子汤君隆，不过两人并没有正式组织家庭。汤镇业后来再遇上比他小25岁的青岛女子邹文静，两人于2008年结婚，婚后育有一对双胞胎女儿汤乐欣、汤乐怡并定居内地，成为圈中著名多仔公。

汤镇业曾避谈翁美玲离世一事

汤镇业曾经有一段时间避谈翁美玲离世一事，随着事情已经逐步丢淡，汤镇业才松口谈往事，但未有为「罪名」解画，婉拒澄清的要求，直言事过境迁，只谓自己对得住天地良心：「天有眼，挫折让自己人生更加丰富、更加检点、更加积极。」不过汤镇业亦曾承认翁美玲离世这段时间对他来绝对艰难，连黄日华都说找不到对方，汤镇业称当时的演艺事业确大受影响：「所以有段时间没做呢行，觉得𠮶个凝聚力，千夫所指，全世界都觉得件事系我发生，自己顶过嚟，其实系一段时间，过咗之后就冇嘢。」二人的好友苗侨伟曾为汤镇业平反，指事发时两人其实已经分手，汤镇业为此背了多年的黑锅。曾经在《天师执位》与翁美玲合作的廖骏雄，曾为汤镇业引荐见茅山师傅，大师更为翁美玲招魂，令汤镇业与已故的翁美玲对话，汤镇业更为旧爱在佛堂设了一个灵位，希望为翁美玲积德并供奉，令翁美玲早日投胎。

