周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福

现年70岁、国际巨星「发哥」周润发与妻子「发嫂」陈荟莲结婚近40年，二人向来是圈中的模范夫妻，生活朴实低调。近日，适逢发嫂66岁生日，发哥一如既往，没有铺张大排筵席，而是选择在九龙城一家餐厅与爱妻简单吃饭庆祝，享受二人世界。一张他们与餐厅职员的合照流出，也让外界一窥发嫂的最新状态。

周润发老婆陈荟莲持续消瘦

照片中，寿星女陈荟莲打扮得相当有型。她头戴黑色冷帽，配上黑框眼镜，并涂上鲜艳的火红色口红，潮味十足。虽然薄施脂粉，但发嫂面色红润，精神看起来相当不错。然而，近年身形愈见清减的她，似乎仍在持续消瘦。照片中可见她两边面颊明显凹陷，即使在厚衣的遮盖下，仍能感觉到身形的单薄。她举起的手指也显得相当瘦削，这让不少关心他们的粉丝感到有些忧心。

相关阅读：

陈荟莲身兼发哥老婆及经理人

周润发一头银发仍显年轻

相比之下，身旁的发哥则穿著全黑色的上衣，打扮极为低调。不过，他一头抢眼的银白色头发，配上招牌的灿烂笑容，显得神采飞扬。已经70岁的发哥剃去了胡须，看起来比真实年龄年轻不少，状态极佳。

陈荟莲是贤内助也是经理人

陈荟莲不仅是发哥的妻子，更是他事业上的得力伙伴。作为新加坡富商之女，发嫂有著出色的商业头脑，她现时担任发哥的经理人，为他打理演艺事业、洽谈片酬，同时在房地产投资方面也眼光独到，让夫妻俩的身家水涨船高。

相关阅读：

周润发陈荟莲曾历丧女之痛

两人恩爱多年，但背后也经历过人生的巨大伤痛。发哥曾于访问中透露，他们曾痛失即将出世的女儿。面对如此沉重的打击，发哥迅速收拾心情，因为他明白「两个人同伤悲，对任何一方都没有好处」。他当时透过做运动、爬山等方式释放压力，并不断鼓励妻子，陪伴她走过最黑暗的时期。

周润发陈荟莲决定不生育

这次经历让发哥对人生有了更深的感悟，他最喜欢电影《卧虎藏龙》中的一句对白：「把手握紧，里面什么也没有；把手放开，你得到的是一切。」此后，夫妻二人决定不再生育，并表示：「我们两个人已经足够幸福了，其它的不奢求」。