Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-02 HKT
发布时间：10:00 2026-01-02 HKT

现年70岁、国际巨星「发哥」周润发与妻子「发嫂」陈荟莲结婚近40年，二人向来是圈中的模范夫妻，生活朴实低调。近日，适逢发嫂66岁生日，发哥一如既往，没有铺张大排筵席，而是选择在九龙城一家餐厅与爱妻简单吃饭庆祝，享受二人世界。一张他们与餐厅职员的合照流出，也让外界一窥发嫂的最新状态。

周润发老婆陈荟莲持续消瘦

照片中，寿星女陈荟莲打扮得相当有型。她头戴黑色冷帽，配上黑框眼镜，并涂上鲜艳的火红色口红，潮味十足。虽然薄施脂粉，但发嫂面色红润，精神看起来相当不错。然而，近年身形愈见清减的她，似乎仍在持续消瘦。照片中可见她两边面颊明显凹陷，即使在厚衣的遮盖下，仍能感觉到身形的单薄。她举起的手指也显得相当瘦削，这让不少关心他们的粉丝感到有些忧心。

相关阅读：

陈荟莲身兼发哥老婆及经理人

周润发一头银发仍显年轻

相比之下，身旁的发哥则穿著全黑色的上衣，打扮极为低调。不过，他一头抢眼的银白色头发，配上招牌的灿烂笑容，显得神采飞扬。已经70岁的发哥剃去了胡须，看起来比真实年龄年轻不少，状态极佳。

陈荟莲是贤内助也是经理人

陈荟莲不仅是发哥的妻子，更是他事业上的得力伙伴。作为新加坡富商之女，发嫂有著出色的商业头脑，她现时担任发哥的经理人，为他打理演艺事业、洽谈片酬，同时在房地产投资方面也眼光独到，让夫妻俩的身家水涨船高。

相关阅读：

周润发陈荟莲曾历丧女之痛

两人恩爱多年，但背后也经历过人生的巨大伤痛。发哥曾于访问中透露，他们曾痛失即将出世的女儿。面对如此沉重的打击，发哥迅速收拾心情，因为他明白「两个人同伤悲，对任何一方都没有好处」。他当时透过做运动、爬山等方式释放压力，并不断鼓励妻子，陪伴她走过最黑暗的时期。

周润发陈荟莲决定不生育

这次经历让发哥对人生有了更深的感悟，他最喜欢电影《卧虎藏龙》中的一句对白：「把手握紧，里面什么也没有；把手放开，你得到的是一切。」此后，夫妻二人决定不再生育，并表示：「我们两个人已经足够幸福了，其它的不奢求」。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
21小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
12小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
16小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
13小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
15小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
20小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
21小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
23小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
17小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
2小时前