45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望

现年45岁，有「TVB御用奸人」之称的艺人陈少邦，于2025年年尾迎来人生一大挑战。他今日于社交平台（IG）上载影片，宣布刚于澳门的山顶医院完成一项骨科手术，震惊不少粉丝。

陈少邦插喉躺手术床

从陈少邦分享的影片可见，他当时正躺在手术床上，头戴白色手术帽，面容略显憔悴，而右手手背更插著静脉输液的喉管，情况令人担忧。陈少邦在帖文中坦言，自己一直非常害怕面对这个手术，心情极度紧张。从他术后的神情看来，这次手术确实是一次身心考验。

陈少邦：好惊嘅手术

幸好手术过程非常顺利，陈少邦特别发文感谢山顶医院骨科的医生及医护人员，大赞他们非常专业，让他「感受到一个原本好惊嘅手术变得一啲都唔可怕」，而且「康复比预期好同快」。在迎来康复之路时，他也不忘感谢一直在身边支持他的太太郑加盈和女儿Freya，「多谢老婆同个女啦，日日咁辛苦嚟探我，支持我」，字里行间充满感激之情。

陈少邦入行25年挨出头

陈少邦于1997年参加《Yes!》杂志举办的校花校草选举后入行，并在1999年加入无线电视（TVB）第13期艺员训练班，与林峰、杨茜尧（前名杨怡）、杨明等是同期同学。入行多年，陈少邦因其外形及精湛演技，经常被安排饰演反派角色，因此被观众封为「TVB御用奸人」。

陈少邦成电视台「御用奸人」

他曾于2012年转投香港电视（HKTV），惜电视台最后不获发牌，陈少邦其后以自由身重返TVB。近年他在多部剧集中表现亮眼，如《法证先锋IV》、《逆天奇案》、《再创世纪》及《解决师》等，演技备受肯定，终于挨出头。事业稳定发展的同时，他于2016年与澳门主播郑加盈结婚，并在2021年诞下女儿，家庭生活美满。

