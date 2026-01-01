《寻秦记》票房创纪录 上映首日劲收1129万、1481场次 荣登香港电影史开画双料冠军

电影寻秦记票房丨由古天乐、林峰、宣萱等原班人马主演的电影《寻秦记》，于2025年12月31日上映首日即创下香港电影史上多项票房纪录。电影《寻秦记》于2025年12月31日正式公映，其票房表现立即在香港电影史上写下辉煌一页。凭借著影迷的热切期待，电影在港澳地区的首日（连同午夜场）便开出1,481个场次，成功刷新香港电影开画日场次最多的历史纪录。在票房收入方面，《寻秦记》的表现同样惊人，首日开画票房便高达11,299,366港元，不仅成功荣登香港电影史上首日最高开画票房的冠军宝座，更以超过三百万港元的巨大优势抛离票房榜第二位，成绩斐然。

《寻秦记》团队庆祝票房佳绩

为了庆祝《寻秦记》票房火速冲破千万大关，在上映当晚约九时半，一众主创团队，包括古天乐、林峰、宣萱、滕丽名和朱鉴然，特意拍摄影片向观众表达由衷感谢，并送上元旦祝福。他们在片中齐声表示：「踏入2026年，祝大家happy new year！我哋《寻秦记》嘅首日票房已经达至一千万喇！希望大家继续支持《寻秦记》！」这番话语不仅传达了他们的喜悦，也再次推高了电影的讨论热度，为后续的票房增长注入了强心针。