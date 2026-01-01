谭耀文上海跨年骚遇《我和春天有个约会》4美 再「集邮」林子祥叶蒨文︰开心到癫咗

谭耀文于2025年非常忙碌，他形容过著有意义的生活，举行了入行多年以来首次个唱，也以导师身份指导多位《声秀》学员。在完成个唱后，阿谭立即回到剧组，日前拍毕煞科戏便到上海参与跨年春晚特备节目，于当晚（12月31日）和多位艺员、歌手合唱，迎接2026的到临。

谭耀文变追星族

这次跨年春晚节目星光熠熠，阿谭在社交平台上留言表示非常感恩：「2025年可以忙到最后一秒钟，真的非常感恩，此外在晚会上难得喜遇《我和春天有个约会》的四位主角包括商天娥、邓萃雯、万绮雯和蔡晓仪，我们立即互相集邮拍照留念，场面温馨。」林子祥、叶蒨文也是是晚表演嘉宾，阿谭也找了两人合照，说：「我终于等到了，之前看他们香港演唱会时错过了合照机会，今晚终于梦想成真，看来来年有运行！阿Lam、Sally好Nice，我这小粉丝开心到癫咗！」

踏入2026年，阿谭集中预备1月25日的广州个唱，也要出席《拼命三郎》重映场见面会，以及《今天应该很高兴》的谢票活动。