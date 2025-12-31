蔡依林被质疑系光明会成员？演唱会现巨蛇、公牛、第三只眼 疑藏撒旦讯息似祭坛惹争议

蔡依林演唱会丨台湾天后蔡依林（Jolin）自12月30日起，一连三天于台北大巨蛋盛大举办「PLEASURE世界巡回演唱会」，其前卫大胆的风格再度引爆话题。据悉，演唱会制作费高达9亿台币（约2.2亿港币），然而在演唱会结束后，Threads上却掀起一场意想不到的争论战，不少网民质疑演唱会充满「光明会」和「邪教仪式」的元素，令人感到不安。

网民点出多项「可疑元素」

综合现场观众分享的相片，以及官方发布的影片，网民整理出多个疑似与光明会或神秘学相关的舞台设计。演唱会出现了巨大的动物图腾，包括一只长达30米的巨型蟒蛇，以及一座装饰繁复的巨型公牛，由于蛇与牛在许多古老信仰中经常与撒旦、巴风特（Baphomet）等形象连结，蔡依林与舞者共舞的气氛亦被指有原始部落的献祭感，引起网民热烈讨论。

此外，在网上流传的照片可见，开场时的影片中，蔡依林在额头上有「第三只眼」，加上舞台呈现清晰标示著「七原罪」字样的巨大轮盘，让部分网民指整体视觉风格诡异，宛如神秘的宗教仪式。种种强烈的视觉风格，让部分网民感到不适，留言称「像大型祭祀现场」、「艺术跟邪教只有一线之隔」，蔡依林加入光明会的阴谋论甚嚣尘上。

相关阅读：蔡依林内地跨年芭比造型索爆晒腰！Valentino闪爆舞衣成焦点 唱足18分钟竟遭质疑咪嘴

音乐总监幽默回应

面对网上的质疑声浪，本次演唱会的音乐总监陈君豪在Threads上发文，以8点声明做出回应。他表示，这场演唱会的剧本厚达300页，每一个道具、画面、声音和舞蹈都具有其意涵，但蔡依林并不想给出标准答案，希望观众能多刷几次，自行探索与解读。

对于最敏感的「光明会」指控，陈君豪则以幽默的方式否认：「如果Jolin是光明会，那我就是金城武。」他还开玩笑说：「演唱会如果有神秘献祭仪式，我愿铲下我肚子肥肉上祭台。」陈君豪的澄清彻底回应了这一切都只是团队精心设计的艺术表达，旨在探讨人性与欲望等深刻主题，而非宣扬任何神秘组织。

相关阅读：万名台妹票选「最想拥有脸蛋」！林志玲Hebe蔡依林都输给「她」 网民：实至名归

蔡依林遭质疑咪嘴？