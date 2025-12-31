Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感

TVB金牌主持Bob林盛斌家庭美满，对四位子女爱护有加，其中17岁的大女林霏儿（Faye）近年来越发亭亭玉立，其外貌和打扮亦成为网民焦点。今日（31日），林霏儿在IG上分享几张照片，其超龄的成熟性感造型，瞬间引起网民热议。

林霏儿散发超龄妩媚感

在其中一张最引人注目的照片中，林霏儿身处一辆的士后座。她身穿一件缀满幻彩闪片的低胸吊带裙，外搭一件格纹披肩，但香肩和锁骨线条依然显露无遗。她化上精致浓妆的她，留著一头深色长发配上浏海，眼神带点迷蒙地望向镜头，更做出轻咬手指的姿势，散发出与17岁年龄不符的成熟妩媚感。

林霏儿展露丰满好身材

而在另一张色调昏暗的照片中，可见林霏儿与朋友置身于一个灯光闪烁、疑似夜场或派对的环境，她身上的低胸闪片「战衣」在微光下依然抢眼，展现出丰满好身材，可见她已完全摆脱昔日的稚气。此外，照片中亦展示了她当晚配衬的一双镶满珍珠及闪石的白色高跟鞋，整个打扮显然是经过精心搭配，非常隆重。

林霏儿有不少恋爱经验

作为备受瞩目的星二代，林霏儿的感情生活向来是外界焦点。她曾在16岁时大方承认恋情，更透露当时的男友并非初恋。林霏儿更曾带男友回家见家长，爸爸林盛斌当时更大赞对方。可惜，这段恋情维持了仅约3个月后，林霏儿在即将迎来17岁生日前夕，于IG上宣布分手，并坦言原因是「唔夹」、「我依家唔系好适合拍拖」，表示目前生活中有更重要的事情需要专注。虽然年纪轻轻，但林霏儿对待感情的态度显得相当成熟，她曾在访问中自信地表示，带前男友见家长并不会感到尴尬。