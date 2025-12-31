日本唱片大赏2025｜Mrs. GREEN APPLE实现三连霸 呢位主持前透视后露背抢晒镜

第67届日本唱片大赏昨晚（30日）假东京新国立剧场举行，并由著名主持人安住绅一郎和人气女星川口春奈担任司仪。期间川口春奈换了两套礼服登场，其中黑色透视露背晚装更教全场惊艳。

指原莉乃饮水思源

至于奖项方面，人气乐团Mrs. GREEN APPLE以《Darling》一曲荣获最高荣誉大奖，这是继2023年的《Que Sera Sera》和2024年的《Lilac》之后，他们连续第三次夺得大奖，而他们亦是继滨崎步和EXILE之后，第三组能够三连霸勇夺大奖的组合。3位成员领奖时，都激动地向观众深深鞠了一躬。主唱大森元贵致辞说：「我真的非常重视这次连续第三次获奖的意义和背后的原因，我会继续真诚地创作音乐，努力奋斗。」

而前AKB48成员指原莉乃也凭着为其打造的十人女团=LOVE所创作之歌曲《成为你的、特别》，夺得作词奖。她特别向曾获得此奖的恩师秋元康致谢：「听到秋元老师说『恭喜指原老师』，我感到无比荣幸，我也对秋元先生充满感激之情。」

五人组合Da-iCE的成员工藤大辉和花村想太则以夏季甲子园主题曲《Nonfictions》，荣获作曲奖。这首歌由二人作曲及填词，工藤大辉表示：「虽然我们是舞蹈和声乐组合，而我们的创作理念能够得到认可，真的非常荣幸。」

HANA擸「最佳新人」

韩国HYBE娱乐旗下日本男团、BTS师弟组合&TEAM则荣获国际音乐特别奖，今年他们展开了首次世界巡唱，并成为首位在日韩均取得百万销量的日本艺人/组合。7人女子组合HANA则获封最佳新人，演歌歌手山内惠介则获封最佳歌手。

此外，乃木坂46和AKB48均获企划奖，两队组合均事隔4年重登唱片大奖舞台。其中AKB48正值举行20周年庆祝活动，故此今次亦再度云集了新旧成员演出，前成员前田敦子、高桥南、小嶋阳菜和指原莉乃再度上阵演出，勾起观众回忆杀。