80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈

80年代性感女神夏文汐初出道因拍电影《烈火青春》而爆红，凭此片入围第2届香港电影金像奖最佳新演员，其后再演出《唐朝豪放女》、《花街时代》、《女子监狱》等电影，献出多幕经典大胆演出，曾被称「80年代豪放女」、「香港第一代烈女」代表。不过正当事业发展如日方中之际，夏文汐与富商黄冠博拍拖两个月就闪电结婚，婚后育有三个女儿并淡出幕前，移居美国专注家庭生活，从此淡出香港影坛。

夏文汐自爆当年根本未有结婚

不过在2008年爆出夏文汐和老公婚姻亮红灯，2010年夏文汐就回港复出拍戏，当时她称老公支持复出，又谓二人一个月见一到两次面，大家是老夫老妻关系，近年夏文汐的婚姻屡传出现问题，但她依然未有证实传闻，直到日前夏文汐自爆当年根本未有结婚，与「丈夫」早已分开，同时又自称为不合格妈妈。

夏文汐罕谈三个女兼婚姻生活

60岁性感女神夏文汐在80年代末与商人黄冠博闪婚后，毅然退出娱乐圈并移居美国，本来生活美满，但在2008年爆出婚姻亮红灯，到了2010年，夏文汐回港复出拍戏，当时她称老公支持复出，又谓二人老夫老妻关系，一个月见一到两次面，过了不久夏文汐终认独居上海，跟老公聚少离多，后来宣布进军内地发展，积极在内地社交网拍片与网民互动，近年因拍摄台庆剧《新闻女王2》饰演「Man姐 文慧心」的养母「Madam Yuen 阮雪君」吸引不少影迷关注。近日夏文汐接受好友汪曼玲的YouTube频道访问，罕谈三个女兼婚姻生活，夏文汐自爆未有结过婚：「我系未婚生咗三个女，有乜所谓？其实结婚都系一种仪式，大家喺埋一齐开心咪可以，我发现人与人之间会随时间变，你话一生一世嘅爱情，唔系冇，系好少。我哋曾经相处过一段时间，大家嘅性格越嚟越唔夹，好多环境事情都会变。」

夏文汐称分开后主力照顾女儿

夏文汐称分开后，主力由她照顾女儿，但前度仍有帮手照顾：「我哋有句话『Play hard work hard』，只Work hard冇意思，只Play hard亦冇意思，『Play hard work hard』会平衡啲，你会喺呢个人生过程开心啲，我系有一段时间低潮过，但而家日日都好开心，人生一定有高高低低，就算几有钱，几成功都好，都系一样，我自己经历咗咁多嘢，已经睇化咗，我觉得自己而家嘅状态几好。」问到会否再婚？夏文汐说：「其实我冇乜结婚缘，又冇人敢追我。我单身咗10几年，一直都冇人追，做人唔一定拍拖先开心，最紧要爱自己。」夏文汐的大女已经超过30岁：「我系一个唔合格嘅妈妈，但系佢哋冇怪我，仲好了解我，成日笑我似青少年。」

