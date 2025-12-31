Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo回顾2025年 感谢「神徒」陪伴见证成长 展望来年︰I'm ready

影视圈
更新时间：14:15 2025-12-31 HKT
发布时间：14:15 2025-12-31 HKT

卢瀚霆（Anson Lo）在2025年工作不断，推出了多首歌曲，亦举行了第二次个人演唱会，在生活上也有不少体会，他今日（31日）会演出澳门为除夕骚，及明日（1日）MIRROR元旦演唱会，2026一开始即忙个不停。

尽快以演员身份和大家见面

Anson Lo特地于昨晚（30日）在社交平台回顾2025年，除了分享多张个人工作照和生活照之外，也有他与至爱的家人合照，连爱犬Amber亦占有一席位。卢瀚霆指2025年是主力锻炼跳唱的一年，是实行ｗork life balance的一年，是继续保持自律的一年以及是继续照顾自己家人的一年；他感谢一直陪在他身边的每一位「神徒」，希望大家在今年都看到他的成长和努力。

今年亦是Anson Lo走到30岁的一年，他称三十而立，指今年要进步的地方很多，学懂的课题更多，下年会和大家一起经历更加多，推出更加多不同种类的音乐，望尽快以演员的身份和大家见面，「你若不离，我亦不放弃，承诺大家我会继续尽力做好自己，I won't stop until l'm proud. 2026, I'm ready! Are you ready?」

