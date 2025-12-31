安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑

有「TVB钻石王老五」之称的64岁「大王」安德尊多年感情生活成谜，与《流行都市》拍档宋芝龄绯闻传足多年。虽然两人一直未有正式承认恋情，但外界早已视他们为一对，安德尊早前在林嘉华的追问下，曾一度「默认」恋情，成为网民热话。

宋芝龄对安德尊连珠炮发大吐苦水

安德尊其后再被问及此事时，却又大耍太极，拒绝回应。早前《东周刊》独家直击安德尊原来还有两位红颜知己，除了被拍下与丰腴中女「撑枱脚」外，前助手Sophia（阿So）与安德尊关系匪浅。安德尊和宋芝龄近日合体上演一场精彩的「耍花枪」真人骚，宋芝龄连珠炮发，大吐苦水，而安德尊则一脸享受，场面搞笑。

宋芝龄称姻缘运被安德尊「搞弯晒」

宋芝龄与安德尊多年来在《流行都市》中以「情侣档」形象示人，二人镜头前后的互动都充满火花，绯闻传足多年，到了2021年，二人被拍到手挽手逛街，虽然多年来未有正式承认关系，不过早已被外界视为一对！早前林嘉华作客《流行都巿》，期间追问安德尊的恋情，林嘉华曾笑称如果安德尊摆酒，就算「蚀硬」都自掏腰包都会返港出席：「咁我要揾埋佢另一半问下先，系边个？」安德尊笑认另一半是宋芝龄，当时不少观众都戥二人开心。近日宋芝龄与安德尊合体接受《TVB娱乐新闻台》访问，谈到二人的关系，宋芝龄便「投诉」安德尊的访问答得差，指他「太 green」，她更激动地表示：「我啲姻缘运啊，就俾佢搞弯晒！啲人个个嚟恭喜我，恭喜你啊，你结咗婚，就算我话唔系喇，佢哋都会讲『你唔好唔认，我哋明㗎！」仲有话『哦！𠮶个安德尊老婆嘛！』死得喇，我真系识唔到男仔㗎，我对我自己身世好担心，我而家要去识男仔，其实我都系一个女仔，我都系一个适婚年龄，非常担心。」

宋芝龄赞安德尊的异性缘极强

主持大赞安德尊都一个好男人，宋芝龄竟说：「全世界都有好多好男人，但唔可以博爱，你估真系欢乐传万家咩！」虽然宋芝龄对绯闻叫苦连天，但她亦承认安德尊的异性缘极强，特别是「师奶」和「阿太」的欢迎：「唔可以同佢出去拍外景！好烦㗎，尤其系喺街市、超市，畀人重重包围，场面墟冚。」安德尊坦言与宋芝龄「一啲关系都冇」，宋芝龄亦称安德尊身边需要「绿叶」：「如果冇咗我陪衬佢，佢会单调好多，因为佢一嘈呢，就系我去镇压佢，叫佢收声！」而宋芝龄也坦言「我真系好需要呢份工！」安德尊亦说：「如果呢个节目冇咗我，妳听日就唔使返工。」宋芝龄表示愿意继续合作拍档，但对于绯闻则有所保留。

