李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过

75岁李龙基（基哥）自从2021年公开与细36年的王青霞恋情后，这段「爷孙恋」惹来全城关注，本来李龙基曾计划在2023年计划与王青霞结婚，但后来称王青霞公公过身把婚事延期，到了2024年，王青霞因涉及逾期居留、虚假文书等罪名，于2024年被判刑，李龙基一直陪伴左右，更深情公开表示，待王青霞出狱后便结婚，不过这段「爷孙恋」终划上句号。

李龙基王青霞「七层楼」事件曾掀热话

近日网上频道「导游哥哥」爆料，指王青霞疑长期「瞒婚」，早年已在家乡结婚并育有一名16岁儿子，甚至在今年冬至（12月21日）被拍到在佛山与丈夫及母亲共进晚餐，回避多时的李龙基，终向《星岛头条》证实被分手：「一切明白，我系第三者了，祝佢哋幸福！」但强调自己从不知情，因此无需向对方的丈夫与儿子致歉。两人拍拖期间，最为人津津乐道的，莫过于「七层楼」事件，被质疑骗财的王青霞，声称试过在小巴上被一名大汉袭击。

李龙基曾称已将7个物业转到王青霞名下

有「圈中隐世楼王」的李龙基向来擅长买砖头，多年来钟情在大湾区投资，手持多个物业，其中2000年前以80万人民币在深圳福田买下1300呎单位与王青霞自住。李龙基曾公开表示担心日后自己先离世，为保障未婚妻王青霞，已将7个物业转到王青霞名下全权收租和管理，但仍未立遗嘱，目的是想保障对方下半世生活无忧。其后王青霞因曾在IG分享大叠人民币塞名牌袋的相片，引来网民狠批炫富，李龙基火速澄清相片是属于未婚妻的阔太朋友，但网民依然觉得女方一心骗财。

王青霞声称遭一名壮汉当街袭击

到了2024年1月，王青霞自爆声称更遭一名壮汉当街袭击，更破口大骂：「贱人！唔好呃李龙基呀！呕返七层楼畀佢！」被一脚伸落小巴的王青霞跌到周身伤，面部、膊头、腰及脚等均是瘀痕，惟肇事者最终趁乱逃之夭夭，王青霞亦未有报警。李龙基亦转口风澄清未有将物业业权转让王青霞：「我从来冇讲过话我将七层楼畀咗佢，系佢哋唔知喺边度收到风返嚟。事实系我以前买咗好多楼，但系因为我要同佢喺埋一齐，我同我前妻离婚，我将所有嘢畀晒佢（前妻），所有楼、车位，全部过户，可能有呢啲小小嘅渊源出咗嚟，啲人以为佢收咗七层楼。」当时李龙基再三强调王青霞没有呃自己钱，反指女方家境富裕，自10岁赴美读书，从小学琴、画画、写书法，并于常春藤大学毕业，曾修读飞机驾驶及直升机课程，单是学费已过40万美金（逾312万港元）。

