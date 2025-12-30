《爱回家》「Laptop」孟希璘副业吸金力惊人 月入比正职最少高10倍 出身演艺世家二伯父是孟海

已故资深动作演员孟景海（孟海）的侄女孟希璘（Ball Mang）在2017年第29期TVB艺训班毕业后加入TVB，入行多年拍过不少剧集，但发展机会不多，直到近年终凭《爱回家之开心速递》接龙IT员工「Laptop」成功入屋。孟希璘的爸爸是邵氏演员兼凭《暗战2》夺金马奖最佳动作设计的孟龙，大姑妈孟秋也是一名武打演员，孟希璘自小在邵氏宿舍长大。

孟希璘曾遇怪病停工半年

孟希璘在15岁患上风湿免疫系统病（雷诺氏综合病），关节长期肿痛经常发热，会膊头痛、麻痺至举不起双手，甚至有时发病更痛得整天都不能动，幸好遇上一个中医师而令他重拾希望做回正常人。但早年孟希璘突然遇上怪病，一度停工半年冇工开，需要靠积蓄过活，不过孟希璘近年女友开水晶店，现在收入比TVB人工高出最多20倍！

蔡洁与爱猫「猪仔」出动探店

蔡洁早前与爱猫「猪仔」出动探店，今次到访孟希璘与女友经营的水晶店，蔡洁说：「见证着你们努力一步一步把小店做到颇具规模，真的觉得你们很棒！ 分享一个没有被放到vlog里面的小趣事：『波波说，原来当时准备开店的时候，还问过我的意见，我巴拉巴拉跟她说了一大堆，建议怎么开店、去哪里选货等等。可是后来我对这件事情是一点都想不起来了，而且我压根不觉得自己会懂得怎开店跟经营这回事。所以呀，最后事情有没有能做成，旁人说甚么并不是很重要，还是要靠自己谨慎决定，认真执行！接下来我们一起加油哦！」

孟希璘副业收入比正职高10倍

片中所见，孟希璘的店中有很多不同种类、大大小小不同的水晶，其中一块巨型全天然黑水晶，孟希璘透露达六位数，被定为是「镇店之宝」。孟希璘透露是一步一步苦心经营：「由第一间舖五十几呎，慢慢搬到第三个舖位，不经不觉已经有3年。」孟希璘笑称拍摄《拳王》后被「折磨完」，再加上要应对影视寒冬，而萌生开店念头：「经济差反而系嘅机会，尤其小商家及创业嘅人，因为成本变低，自己都出路遇贵人。」蔡洁忍不住问：「收入比公司多几多倍？」孟希璘再认真数数手字后说：「一定有十倍，自己衡量比例啦！头两、三个月都系两倍起，之后十几至二十倍都有，到现在稳定十倍左右。」

