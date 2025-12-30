前TVB爆红剧男星退出娱圈后惨况曝光 自己与家人相继罹癌 独撑巨额医药费：孤立无援

43岁李日朗（Don）今年宣布正式退出娱乐圈，结束超过20年演艺生涯，专注发展小颜术美容事业。不过李日朗退出娱乐圈后，生活未见有好转，父母不但在同一时间病倒，爸爸更患上癌症，在短短时间内已花了20万医药费，甚至他本人亦发现患胃癌，尚幸当时情况未算太严重，以自然疗法抗癌。

李日朗独自硬扛感觉孤立无援

李日朗昨日（29日）在小红书贴了一段短片并无奈地说：「当顶梁柱累了、病了，独自硬扛的时候，有多难。」片中所见，李日朗独自入院攞筹、排队、做检查，即使戴上口罩，亦看到一脸倦容：「身体不舒服不敢声张，怕家里人担心，只能自己一个人跑医院，这种孤立无援的感觉，真的太磨人，只要不放弃，就总有扛过去的那天。」

李日朗拍《四叶草》崭露头角

李日朗在2003年以歌手身分出道，凭青春剧《当四叶草碰上剑尖时》崭露头角，2015年凭「鬼哭神嚎版」《傻女》，让他从「过气艺人」华丽变身成「哭腔王子」，但依然无助星途平平，今年6月李日朗宣布正式退出娱乐圈一事，「自己已经冇拍剧好几年，记忆所及，只有几部电影系疫情嘅时候拍咗仲未上映，所以退出演艺圈已经唔系一件新鲜嘅事。而家经营紧最好嘅自己，所以希望大家唔好咁多揣测，我希望自己嘅人生旅程安安静静，能够专心工作，多点时间陪伴家人，偶尔和志同道合的朋友聚聚，去去旅行，这样已经很足够。」

李日朗曾患胃癌

李日朗近年生活屡遇挫折，2023年曾患胃癌，卧床三个月，其后父母先后病倒，爸爸证实患上癌症，令他身心承受巨大压力，一星期已花费近20万医药费：「想不通为甚么所有糟糕的事情都发生在我身上，我只能一边压抑情绪，一边装作没事的样子。果然成年人的崩溃，都是从父母生病开始。」今年2月李日朗突然飞往印度静修，更晒出剃头照，他曾解释短暂「出家」原因：「这次跟不同地方的朋友约来印度，本计划静修和做义工，给繁忙的生活可以休息一下，后来经过老师提点，如果有幸在这个佛教圣地落发的话，除了自己，父母和朋友都可以得到很多的福气，所以就有这个短暂『出家』的缘份。」

