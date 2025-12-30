陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩

现年38岁的前港姐冠军陈庭欣（Toby）与坐拥10亿身家的彩丰行老板杨振源（Benny）拍拖8年屡传婚讯，可惜最后「婚」讯变「分」讯，陈庭欣昨日（29日）宣布与杨振源分手，8年前玩完！

陈庭欣罕谈与杨振源分手经过

陈庭欣表示两人「因了解而分手」，当中不涉及第三者，她又指两人的三观并非一样，但其中并不是指结婚。其后陈庭欣再接受TVB娱乐新闻台的访问，罕谈两人分手经过：「生活就系咁，你要接受晒好嘅面同唔好嘅面。」回复单身的杨振源，生活亦过得精采。

陈庭欣二人分手差不多有三个月

陈庭欣与杨振源的感情一直备受瞩目，自从升呢做「十亿女友」后，陈庭欣的生活亦越来越富贵，衣食住行都变得行头十足，由公屋进驻男友位于九肚山的豪宅兼周身名牌，还经常以「老板娘」姿态为男友的生意撑场，所以屡传婚讯，但迟迟未有结婚消息，陈庭欣亦多次表示仍没有这打算。陈庭欣昨日再接受TVB娱乐新闻台的访问，她表示二人分手差不多有三个月：「我哋差唔多8年，大家经历过嘅嘢都好多，一段嘅感情无论能唔能够行落去呢，过往一齐相处过都系值得去收藏、珍惜，喺每一段感情里面都系学到令到自己成长，所以今次呢一段都唔例外。」

陈庭欣因了解而不了解所以分开

陈庭欣坦言对分手有点慨叹，可惜因三观不合，勉强行落去对大家都不好：「可能系突然之间知道咗，原来对方系咁嘅谂法，又或者可能『乜我以为你不嬲都系咁谂，但原来你实际唔系咁谂』，所以我都有谂过我哋可能系因了解而不了解所以分开，意思系我了解咗原来发现，佢有啲嘢系不能了解，点解你系会想咁样行、咁样谂同咁样做，呢啲嘢系两个人先会明日。」陈庭欣续说：「其实我发现我哋都冇乜点坐低倾，好似大家就已经知道咗『就咁行啦』，啲人听到我咁讲可能好奇怪，但如果相处咗成八年、十年跟住分开，其实我都唔系一个好新鲜嘅例子，即系你去到𠮶个位，大家就明㗎啦，唔需要特别仲要坐讲。」

陈庭欣分手后仍有事情要处理

回复单身后，陈庭欣表示仍有不少事情要处理：「原来咁多年一齐，其实有啲嘢未必可以即刻分得开。但系唔紧要，时间，我个人都会比较..positive啲啰，而家自己单身多返时间，大家明啦，即系拍拖你一定会谂埋对方嘅嘢，咁可能到时我就会更加多时间陪下我啲小动物啦，陪下屋企人啦。今次我可能认到一啲真系好关心我嘅人。又要认到一啲朋友可能系，原来我以为我之前我同你咁close，但你一句都冇问候我。当然，佢哋可能唔知点样问候，我都明。但有时有啲事件，真正发生嘅时候，唔系斋吃喝玩乐嘅时候，你就会知道，原来佢哋对我咁好嘅，我初初都好担心要讲，但系ok㗎。」陈庭欣的前度杨振源生活亦不愁寂寞，轮流与家人及同事庆祝生日后，日前又出发香格理拉旅行，分别去了玉龙雪山与及虎跳峡等地探索世界。