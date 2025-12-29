Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女

更新时间：22:45 2025-12-29 HKT
发布时间：22:45 2025-12-29 HKT

出道22年，现年44岁的新加坡天王林俊杰（JJ），凭借其音乐才华风靡亚洲，然而他的感情世界始终是个谜。尽管绯闻从未间断，他始终保持低调极少认爱。不过今日（29日）林俊杰藉著为母亲庆祝70岁大寿的机会，在IG发布温馨家庭照，相中竟出现一位年轻女子，形同正式认爱引发热议，而女友正是早前跟林俊杰传绯闻的内地网红「七七」，据台媒报导，二人年纪相差20岁。

林俊杰公开新恋情

林俊杰在IG贴文中感性写下：「爱不需要长篇大论，而是无论晴天或雨天，都坚守在彼此身边，给予最真挚的陪伴。是一种快乐的见证！」这段话不仅是献给他敬爱的母亲，似乎也意有所指，巧妙地呼应了他的新恋情。在为母亲送上70大寿祝福的同时，他也让这位传闻已久的女友正式进入大众视野。

林俊杰女友身份揭晓

照片中，除了林俊杰与父母的温馨画面，最引人注目的便是在林妈妈身旁，那位笑容甜美、气质可爱的年轻女子。据悉，她就是今年初与林俊杰传出绯闻的广东女网红「七七」。当时的传闻指出她比林俊杰小了近20岁，如今在如此重要的家庭场合亮相，不仅证实了先前的爆料，更显示了她在林俊杰心中的重要地位。

林俊杰好事将近？

「七七」此次不仅是出席林妈妈的生日宴，更是与林家两老亲密同框，此举被外界解读为「见家长」，似乎也代表两人的关系已相当稳定且获得了家人的认可。粉丝们在惊喜送上祝福的同时，也纷纷猜测，出道22年始终对感情三缄其口的林俊杰，此次罕见地公开认爱，是否意味著好事将近，下一步可能结婚！

林俊杰独爱丰满上围索女

林俊杰出道以来只认恋过台湾名模陈立泠，而他的绯闻名单可说是相当精彩。从圈内女星到圈外索女，台媒曾多次捕捉到他与女性友人出游的画面。有趣的是，纵观其历任绯闻女友，外界发现了一个共通点，那就是不少都拥有火辣傲人的身材。从台湾名模陈立泠、早期的天气女孩Yumi林采薇，到后来传出的多位女模、网红、甚至女粉丝，许多都以身材丰满著称，也让外界一度认为这是天王的择偶偏好。林俊杰新欢「七七」亦被指拥有好身材，看来天王品味始终如一。

