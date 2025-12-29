前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身

现年42岁的国际中华小姐冠军苟芸慧（苟姑娘），今年9月宣布与富三代赛车手陆汉洋（William）结束7年婚姻，回复单身的她已火速回复状态，重新过新生活。近日苟芸慧在IG分享了学滑狂倒下的经历，并以：「边度跌倒，边度起翻身」来勉励自己。

苟芸慧学滑雪狂倒地

苟芸慧透露自己身处位于中国新疆阿勒泰市区附近的将军山滑雪场，照片中的她一身紫色的厚厚滑雪Look包到冚现身，手持滑雪板站在雪山上打卡，十分型仔。原来她正努力地学滑雪，即使多次倒下都不会轻易放弃，她发文表示：「这辈子跪得最多的人是我的教练 ，头一两日系不停跌倒同埋下跪嘅学习过程，好痛但系好好玩。谢谢我细心嘅单板教练Perry！谢谢我啲朋友屋企人嘅鼓励 ～边度跌倒，边度起翻身，再接再厉！This is way too fun!! Gotta play again soon. Who's in?」

苟芸慧失婚后重新出发

2018年，苟芸慧与富三代赛车手陆汉洋（William）在加拿大注册结婚，婚后淡出幕前过阔太生活，但近年有指两人因生育问题出现分歧而屡传婚变，直至今年9月苟芸慧现身公开活动时，终承认已跟陆汉洋办妥离婚手续，结束7年婚姻。回复单身的她，现已重新投入工作，接广告揾真银。

