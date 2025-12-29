成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题

现年71岁的国际巨星成龙，近日出席新片宣传活动时，自揭家庭状况，罕谈与儿子房祖名关系变得疏离，后悔当年过于严厉管教方式「教仔」，因一句说话，令两父子的距离越走越远。

成龙怕儿子突然来电

近日成龙在宣传新片受访时，透露与43岁的儿子房祖名甚少互动，大概一年只通一次电话。他表示平日无事不会主动联络儿子，反而怕儿子突然来电，他说：「他一打电话给我就有问题。」成龙忆述有次房祖名在父亲节打来，原本向他送上祝福，结果因语气过重，弄巧成拙把儿子闹走：「以后生日不要打给我，父亲节不要打给我，每天打给我，知道吗！」他原意是希望儿子平日多关心的说话，结果儿子真的没有再打过电话来，仅靠助理作中间人来传话。

成龙打破传统农历新年去扫墓

成龙直言自己不需要节日仪式感，并认为「每天都可以是节日」，他亦强调为人子女要对父母好，不应只在生日或过节才做表面功夫，成龙更以自己来举例：「为甚么清明一定要去拜山呢？我年三十、大年初一去拜山，一部车都没有，整个山就我一个人，多舒服啊！」

成龙后悔对儿子要求过份严苛

成龙在台上表示承认过往对儿子要求过份严苛，随着年岁增长，其执著的性格亦慢慢软化，心态亦变得平和。这位昔日的严父成龙，最后共盼儿子房祖名能平安快乐过生活：「希望儿子平平安安、开心就好。」

