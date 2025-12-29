「全球百大美男」2025名单出炉 内地男星张哲瀚勇夺冠军 姜涛、Anson Kong榜上有名

美国电影评论网站TC Candler昨晚公布2025 年「全球百大美男」 排行榜，内地男星张哲瀚勇夺冠军，他因卷入参拜靖国神社风波遭内地封杀，之后在海外发展。另一位已故内地男星于朦胧亦跻身第5名，影片中更特别留下「Truth」（真相）、「Justice」（公义）、「Answers」（答案）及悼念字句「In Loving Memory」。

车银优正在当兵仍打入第33位

亚军是《科学怪人》澳洲男星Jacob Elordi、新加坡男星孙政及「超人」亨利卡维（Henry Cavill）排第2及4位。土耳其男星Halil Ibrahim Ceyhan、韩团BTS成员V、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、《艾蜜莉在巴黎》Lucien Laviscount及韩团ENHYPEN日籍成员NI-KI依次排第6至10位。香港男团MIRROR成员姜涛及Anson Kong（江𤒹生）都榜上有名，排第12及24位；香港男团Loong 9内地成员梁诗煜排第26位。韩国方面，同样有不少偶像上榜，包括NCT前香港成员黄旭熙（Lucas）占第85位，BTS V队友Jungkook及Jimin分别排第14及60位。另一超人气男团Stray Kids，成员铉辰、方灿及Felix依次排名第18、68及83位。ASTRO成员「脸蛋天才」车银优正在当兵，仍打入第33位。ENHYPEN成员Jake及内地成员章昊分别占第46及56位。内地方面，《逆爱》男星梓渝及田栩宁、《珍馐记》王星越、肖战、王一博等分别排第28、37、32、42及52位。