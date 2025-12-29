港姐亚军施宇琪晒巨钻宣布订婚 拍拖8年男友猛料背景曝光 相识经过极浪漫如拍韩剧

2025年香港小姐亚军、有「剑桥学霸」之称的施宇琪（Angela）自当选后一直备受关注。近日她于社交平台分享年度回顾时，竟大方宣布与拍拖8年的男友订婚，并分享了多张求婚时的浪漫照片。

施宇琪获男友雪山上求婚

施宇琪在回顾影片的结尾，分享了12月的重大人生里程碑。当时她与男友身处一片白雪皑皑的壮丽雪山之中，景色非常浪漫。男友身穿黑色服装，单膝跪在雪地上，深情地为施宇琪戴上戒指，而身穿啡色大衣、戴著冷帽的施宇琪则一脸幸福地伸出手，接受了男友的求婚。她在帖文中写下：「12月，成家」，宣布了这个喜讯。

相关阅读：剑桥学霸港姐施宇琪拒当花瓶 决心转跑道投身金融主持界：要做天赋型选手

施宇琪巨型钻戒成焦点

除了浪漫的求婚场景，施宇琪亦大方晒出戴在无名指上的求婚戒指。在另一张以雪山为背景的照片中，可以清楚看到她手上的巨型钻戒，目测份量十足，在阳光下闪闪发光，耀眼夺目，可见男友对她的重视及爱意。为了避免外界误会，施宇琪其后特别补充说明：「为了避免大家误会，这是订婚，还没结婚」，但相信两人已「好事近」，不少网民纷纷留言送上祝福。

施宇琪男友背景猛料

施宇琪宣布订婚，让网民对其男友背景产生好奇，原来他同样是剑桥学霸，他们在准备考剑桥时在自修室相识，而为了学业，二人约定考上剑桥之后才谈感情事，结果真的齐齐考上，之后就正式拍拖。二人同心同步恋爱8年，一直恩爱甜蜜，现在更修成正果。

施宇琪自爆「找到新工作」

除了宣布「成家」，施宇琪同时写道自己「找到了新的赛道、新的工作」，引发网民热议。这位毕业于剑桥大学、曾任职顶级投行摩根士丹利的学霸，参选以来已表明无意做演员，反而希望朝财经主播方向发展。早前她亦透露，上星期刚接了一份自由工作，为大学生和初入职的分析师编写金融网课。究竟她的「新工作」是指这份自由工作，还是另有新发展，甚至离开娱乐圈重返金融界？施宇琪则未有进一步透露。

相关阅读：原来视咁的丨Bob孖施宇琪袁文静考艺人知识水平 三大港姐冠军齐赢头威