黄庭锋频拍剧终有回响令妈妈对娱乐圈改观 向陈豪偷师望延续演员路

黄庭锋于《万千星辉颁奖典礼2025》入围「飞跃进步男艺员」10强，首阶段时更曾入围竞逐4个奖项包括︰最佳剧集、最佳综艺及最佳主持；他忆述指今年工作机会多，形容频频拍剧是「越演越上瘾」，望在演员路上继续发展，持续进步，令家人与母亲感到骄傲。

撰文：李文伟、摄影：罗安强

发型：Yan Kwok

化妆：Jennier Chan

场地：Greyhound@K11 Musea

密密曝光

主持人出身的黄庭锋，今年除了主持擅长的综艺节目《Grand住去利物浦》之外，同时在剧集《富贵千团》、《麻雀乐团》以及《巨塔之后》中与观众见面，他表示：「三出剧我都十分喜欢，《富贵千团》是3、4年前的作品，自己仍很青涩，当时是第一次做男主角，事前准备谨慎，有向前辈请教！」他请教了陈豪、张振朗，「振朗知道我有这个机会，他很开心也很乐意和我分享，我们两个人就坐在海边倾剧本，讨论角色，他给了我许多演绎人物上的想法。」续指拍摄《麻雀乐团》，为他带来「一家人」，「这剧集轻松、温情和紧张一身，原来当演员一同投入演出，泪水便会涌出来。虽然与谭俊彦演兄弟，感觉上他更似是我的父亲，整件事非常Sweet！」黄庭锋亦表示，主持《Grand住去利物浦》实现了「英超梦」，笑言在英国求学时，也未买到过一张英超门票，这次有幸见证爱队上场，而首次拍档的高海宁、周嘉洛，竟有意想不到的默契。

黄庭锋不经不觉入行9年。

黄庭锋拍《麻雀乐团》的得著是多了「家人们」嘘寒问暖。

《富贵千团》露点演出！

主持《Grand住去利物浦》与周嘉洛、高海宁首拍档，都是玩得之人，遂成好友。

母亲对娱乐圈没有好感

作品多多的一年，黄庭锋形容体验丰富，演出角色的种类上大不同，有发挥有挑战，在剧集播出后，也收到许多意见，「这一年十分精采，好少有多出剧集一同播放，由主角到客串，每一次演出都得到赞赏和宝贵意见，这一年是一次完整的旅程。好似在《巨塔之后》演医生『志明』，有观众、网民觉得意外︰『原来你都可以做到这类专业角色』，该角色后半段才出场，短短几场戏，剧迷也有留意，令我充满成功感，开始想像自己在不同角色中的发挥空间。」

黄庭锋今年作品多，曝光率高。

妈妈的支持是黄庭锋最大鼓励。

他在《巨塔之后》穿医生服演专业人士，短短几场戏大受好评。

忙于为《玫瑰战争》开工

黄庭锋最近忙于拍摄《玫瑰战争》，笑称把所有意见都用在这次演出上。难得能与一众多前辈合作，他指要从杨茜尧、林夏薇及陈豪等人身上取经，同时期待将来挑战拍摄动作场面，他表示：「入行9年来，我有许多转变，由主持节目到拍摄剧集，慢慢感受到，自己真的想继续演员这条路。」这段时间，家人的支持是最大鼓舞，「我当年放弃做体育老师而选择入行，妈妈不同意的；直至近年在剧集中露面，她在电视上看到了我的演出，才慢慢改观，甚至投入这件事，有时比我更紧张，会在家庭群组分享我的片段、报道！」

他视陈豪为奋斗目标，关系亦师亦友。

黄庭锋（中）拍《富贵千团》首当男主角，得好友张振朗（左）教路。

黄庭锋担任体育主持，向钟志光学习，「他的专业度值得敬佩和学习！」

黄庭锋热爱健身，形象健康。