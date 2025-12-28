Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄庭锋频拍剧终有回响令妈妈对娱乐圈改观 向陈豪偷师望延续演员路

影视圈
更新时间：21:15 2025-12-28 HKT
发布时间：21:15 2025-12-28 HKT

黄庭锋于《万千星辉颁奖典礼2025》入围「飞跃进步男艺员」10强，首阶段时更曾入围竞逐4个奖项包括︰最佳剧集、最佳综艺及最佳主持；他忆述指今年工作机会多，形容频频拍剧是「越演越上瘾」，望在演员路上继续发展，持续进步，令家人与母亲感到骄傲。

撰文：李文伟、摄影：罗安强
发型：Yan Kwok
化妆：Jennier Chan
场地：Greyhound@K11 Musea

密密曝光

主持人出身的黄庭锋，今年除了主持擅长的综艺节目《Grand住去利物浦》之外，同时在剧集《富贵千团》、《麻雀乐团》以及《巨塔之后》中与观众见面，他表示：「三出剧我都十分喜欢，《富贵千团》是3、4年前的作品，自己仍很青涩，当时是第一次做男主角，事前准备谨慎，有向前辈请教！」他请教了陈豪、张振朗，「振朗知道我有这个机会，他很开心也很乐意和我分享，我们两个人就坐在海边倾剧本，讨论角色，他给了我许多演绎人物上的想法。」续指拍摄《麻雀乐团》，为他带来「一家人」，「这剧集轻松、温情和紧张一身，原来当演员一同投入演出，泪水便会涌出来。虽然与谭俊彦演兄弟，感觉上他更似是我的父亲，整件事非常Sweet！」黄庭锋亦表示，主持《Grand住去利物浦》实现了「英超梦」，笑言在英国求学时，也未买到过一张英超门票，这次有幸见证爱队上场，而首次拍档的高海宁、周嘉洛，竟有意想不到的默契。

黄庭锋不经不觉入行9年。
黄庭锋不经不觉入行9年。
黄庭锋拍《麻雀乐团》的得著是多了「家人们」嘘寒问暖。
黄庭锋拍《麻雀乐团》的得著是多了「家人们」嘘寒问暖。
《富贵千团》露点演出！
《富贵千团》露点演出！
主持《Grand住去利物浦》与周嘉洛、高海宁首拍档，都是玩得之人，遂成好友。
主持《Grand住去利物浦》与周嘉洛、高海宁首拍档，都是玩得之人，遂成好友。

母亲对娱乐圈没有好感

作品多多的一年，黄庭锋形容体验丰富，演出角色的种类上大不同，有发挥有挑战，在剧集播出后，也收到许多意见，「这一年十分精采，好少有多出剧集一同播放，由主角到客串，每一次演出都得到赞赏和宝贵意见，这一年是一次完整的旅程。好似在《巨塔之后》演医生『志明』，有观众、网民觉得意外︰『原来你都可以做到这类专业角色』，该角色后半段才出场，短短几场戏，剧迷也有留意，令我充满成功感，开始想像自己在不同角色中的发挥空间。」

黄庭锋今年作品多，曝光率高。
黄庭锋今年作品多，曝光率高。
妈妈的支持是黄庭锋最大鼓励。
妈妈的支持是黄庭锋最大鼓励。
他在《巨塔之后》穿医生服演专业人士，短短几场戏大受好评。
他在《巨塔之后》穿医生服演专业人士，短短几场戏大受好评。

忙于为《玫瑰战争》开工

黄庭锋最近忙于拍摄《玫瑰战争》，笑称把所有意见都用在这次演出上。难得能与一众多前辈合作，他指要从杨茜尧、林夏薇及陈豪等人身上取经，同时期待将来挑战拍摄动作场面，他表示：「入行9年来，我有许多转变，由主持节目到拍摄剧集，慢慢感受到，自己真的想继续演员这条路。」这段时间，家人的支持是最大鼓舞，「我当年放弃做体育老师而选择入行，妈妈不同意的；直至近年在剧集中露面，她在电视上看到了我的演出，才慢慢改观，甚至投入这件事，有时比我更紧张，会在家庭群组分享我的片段、报道！」

他视陈豪为奋斗目标，关系亦师亦友。
他视陈豪为奋斗目标，关系亦师亦友。
黄庭锋（中）拍《富贵千团》首当男主角，得好友张振朗（左）教路。
黄庭锋（中）拍《富贵千团》首当男主角，得好友张振朗（左）教路。
黄庭锋担任体育主持，向钟志光学习，「他的专业度值得敬佩和学习！」
黄庭锋担任体育主持，向钟志光学习，「他的专业度值得敬佩和学习！」
黄庭锋热爱健身，形象健康。
黄庭锋热爱健身，形象健康。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
5小时前
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
2小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
21小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
花$800做负离子直发 屯门后生女惨呻：头发烂到死咗 网民传授急救妙法｜Juicy叮
花$800做负离子直发 屯门后生女惨呻：头发烂到死咗 网民传授急救妙法｜Juicy叮
时事热话
5小时前
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
7小时前
东岸板道东段．多图︱12.29开放 港岛海滨正式贯通 附玻璃观景台、宠物友善区 即睇5个出入口位置
01:02
东岸板道东段．多图︱12.29开放 港岛海滨正式贯通 附玻璃观景台、宠物友善区 即睇5个出入口位置
社会
8小时前
00:34
钻石山富山邨焚宅 八旬翁昏迷送院 约100居民疏散
突发
3小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
12小时前