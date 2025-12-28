Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

77岁元祖级烹饪节目主持惊喜现身 与李司棋世纪合照 风采不减当年

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-28 HKT
发布时间：21:00 2025-12-28 HKT

李司棋近日在facebook分享一张与元祖级烹饪节目主持人甄文达的合照，引发网民热议，勾起一代人的集体回忆。从李司棋分享的照片可见，她与身穿招牌厨师服的甄文达精神翼翼，两人对著镜头竖起拇指，笑容满面。李司棋戴上珍珠颈链打扮雍容华贵，而77岁的甄文达则神采飞扬，风采不减当年。

李司棋引用经典金句掀回忆杀

李司棋在帖文中透露，她早前于马来西亚偶遇甄文达，并称其为「第一代煮食KOL」，更引用甄文达的经典金句「If Yan can cook,so can you!」，短短数语，已让不少人瞬间掉入时光隧道。

甄文达被封烹饪界巨星

甄文达是全球最知名的华裔厨师之一。他在7、80年代主持烹饪节目《Yan Can Cook》，凭借风趣幽默的主持风格、出神入化的刀功，以及「If Yan can cook, so can you!」这句琅琅上口的口号，风靡全球。他的节目在超过70个国家播出，当年亚视都曾播出他的节目，他将中式烹饪的乐趣和技巧介绍给了世界各地的观众，是名副其实的「烹饪界KOL始祖」。

这次两位殿堂级人马的世纪合照，不仅让粉丝感到惊喜，也让许多人怀念起当年坐在电视机前，跟著甄文达学煮餸的欢乐时光。

