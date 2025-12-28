梁咏琪笑看逆转上半场 误打误撞5年计划 到顺其自然30载｜名人杂志

梁咏琪（Gigi）转眼已入行30年，当初误打误撞入行，原本只想给自己5年时间去试，没想到一眨眼就已经走过6个5年，她笑言入行后很快就忘记了当初的5年计划，虽然这条路不是一帆风顺，沿路的沙石却令她学懂了不用理会太多外间的声音和杂念，专心走自己的路，用正面的心态面对风雨，就会发现条路越来越顺，遇到任何要做抉择的事，都会有信心做出正确的事。

撰文：黄佩丽、摄影：谭志光；梁咏琪化妆：Circle Cheung（ndnco.co）、发型：Sam Lo @Orient4 & Victoria Wong @Orient4；场地：Lubuds Group, FWD House 1881

再演落难女强人

梁咏琪在新戏《逆转上半场》中饰演一名落难女强人，原本是成功人士，因故面临破产危机，为了解决破产一事用尽方法，最后要在悍卫小朋友公平地追梦与解决自己破产难题中做一个抉择，「这是一个很难的抉择，当你过开一个好优越的生活时，突然被打落去一个地狱，就会想紧捉每一个机会去翻身，开头的时候会有些迷失，觉得只不过是小朋友踢波，不踢一场不用死，后来当事情发展到，当小朋友是因为不公平，失去踢总决赛的机会，当时的我会觉得这对小朋友来说是一件不能磨灭的童年阴影，而且这对他们的上半场人生很重要，最后我做了正确的选择。」梁咏琪笑谓《逆》片是励志喜剧，故演绎上偏向轻松，她也不是第一次做落难女强人角色，称以前在《绝世好宾》时也是落难千金遇到刘青云，引发不少笑弹。

30年来都并非事事顺利，但Gigi就从中悟出自己的一套处事方式。

今次Gigi饰演面临破产危机的女强人，与一班小朋友共谱热血故事。（电影《逆转上半场》剧照）

Gigi现实中以正面心态面对人生上半场，与剧情不谋而合。（电影《逆转上半场》剧照）

以经验提点小演员

谈到与小演员合作，梁咏琪指他们精力无限，拍摄的时候正值炎炎夏日，每当导演叫cut时，大人都会去补妆，但他们就继续在球场踢波，令几位成人演员都感叹他们的精力充沛。梁咏琪在戏中与其中一位小演员周衹月有较多对手戏，她指周衹月在拍摄时只有11、12岁，本身是一个专业足球员，没有拍戏经验，「她第一次在大银幕演出，在片场时不多不少都有点怕，我都有感受到她的紧张，她会回避你的眼神，怕丑和慢热，我会多提醒她，慢慢就渐入佳境，但一拍到踢波场面就是她的专业，她在踢波方面就真系无得顶，一见她踢波就觉得她好靓又有活力，直情是发光，而且她又很上镜，好有潜质在这行发展。（有教她做戏？）又不是话教，我们经验丰富就提点下。」



至于她与另外两位对手陈湛文和凌文龙亦很有化学作用，梁咏琪笑谓一直很欣赏凌文龙，有看过他和毛舜筠主演的《黄金花》，留下了深刻印象，但就没看过他的喜剧，想不到他喜感十足，有几场戏都拍得开心又好笑；至于陈湛文，她则大赞对方是一个喜剧和正剧都可以做得好好的演员，印象最深刻是他在《饭戏攻心》的演出，「湛文做一些草根的角色做得几似，他今次就为了角色装了一个假的肚腩，我一开始没有发现，还奇怪点解他咁瘦但又有肚腩，但拍了几日才知是假。」

回想入行30年，梁咏琪自问一直都抱持顺其自然不强求的心态。

梁咏琪拍摄《逆转上半场》，谦称并非教小演员做戏，而是以自己的经验提点他们。

梁咏琪大赞陈湛文正剧演得好，拍喜剧电影亦喜感十足。（电影《逆转上半场》剧照）

小演员周衹月与Gigi有较多对手戏，令她印象深刻。（电影《逆转上半场》剧照）

机缘巧合入娱圈

戏中的小朋友为了追梦而努力，梁咏琪笑指小时候也有一颗追梦的心，当时想做设计师，在理工大学读设计时被星探发掘做兼职模特儿，未毕业就得到演出的机会，当时只抱尝试心态，从没想过会一直做到现在，「我都是误打误撞入行，一直都是顺其自然，可能就是这个不强求的心态，才会一直做到现在，我不是一个野心好大的人，有机会就捉紧并做好，任劳任怨、努力不懈做好眼前的事，努力很重要，机会也很重要，我算很幸运，入行后有很多不同的机会，我又无受过正统演戏训练，所以会捉紧每一个机会去观察，在演戏上我可能比别人慢，但不紧要，本着做好眼前作品的心态尽力去做，相信观众会看到我的进步和努力，但你问我是不是好像戏中的追梦心态呢？其实又不是，反而唱歌方面有，我小时候有个歌星梦，所以第一次开红馆就有种圆梦的感觉，觉得完成了一件不可能的事。」

Gigi自认不是会想得太长远的人。

专心条路自然顺

今年是梁咏琪入行30年，她笑言从没想过在这行咁耐，因为她不是一个会想得太长远的人，「我那时是误打误撞入行，还跟自己说用5年时间去试试，看自己是否适合，能否适应，但过了1、2年后，签了唱片公司和经理人公司，就已经不记得那5年是几时到，既然公司觉得我OK就继续去做，现在回想，如果那5年时间到了，我是否会继续下去呢？我想都一定会继续。」她在戏中要面对两难抉择，梁咏琪直言现实中也曾遇过遇到不公平的情况，「在这行咁耐，总会有一些难以置信的事发生在自己身上，是很不可异议或不合理的事，有时都会思考是否要继续面对，但有时未必会出声，觉得继续行好自己的路就行，不用理会太多的声音和杂念，但我都是慢慢学习，学习专心行自己的路，有了这个想法后，条路就会越来越顺，用一个正面心态去做正确的事，其他事情都不重要，条路一顺个人就会舒服自在，无论遇到任何要做选择的事都会有信心，可以理性地做正确的事。」

Gigi当年误打误撞入行，原本为自己设下5年计划，想不到转眼间已30载。正是她专心走自己路的风格，令演艺道路越走越顺。

以身作则教爱女

梁咏琪的女儿Sofia已经10岁，问到平时是否都是用「专心行自己的路」这一套去教女儿？她笑言女儿还小，向她讲人生道理太早，只会令她反眼，「我会以身作则，父母好似一面镜，小朋友会观察，再去学习，我想她成为一个点样的人，就要自己先去做这个人，只用讲不会明白。（今次与小演员合作，可有想过找女儿客串？）没有，因为她不识踢波，如果识都会叫她来玩玩，但她对拍戏兴趣不大，喜欢唱歌多些。（如她想入行会鼓励？）她现阶段对入行未有兴趣，只对唱歌跳舞有兴趣，将来的事将来再讲，我不会帮她做决定，等她长大再决定，她要知道星光背后要付出很多，做艺人要有一种能耐，但现时的她未必明白，所以现在让她开心地享受唱歌跳舞就得。其实她应该知道拍戏的辛苦，有时她在睡前打电话给我，问我在哪里、几时回家，我说在开工，她明天起身就会见到我，她就会好惊讶，所以她知拍戏是辛苦，但亦知我在做自己喜欢做的事，我都想让她知道，就算妈妈已经结婚生仔，都能继续做喜欢做的事，继续有热诚地工作，因为这是生活，生活需要有喜好和热情。」

Gigi和老公育有爱女Sofia，平时以身作则、教育女儿正面思想。