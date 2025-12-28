罗子溢硬撼四大强敌成视帝大热 拉票策略曝光 拒带杨茜尧撑场︰有压力｜名人杂志

罗子溢凭《金式森林》高深一角成功跑出，获观众力撑争取视帝大奖，入围多年的他，今届将面对郭晋安、陈豪、林保怡及黄宗泽等强劲对手！对于赢得观众的呼声，罗子溢开心先赢一部代表作，望以最高出席率争取观众的「第二票」、以量取胜；至于会否带太太杨茜尧见证？他即大呼有压力。

撰文︰李文伟、摄影︰朱伟彦；罗子溢发型︰JanChiu＠IL Colpo、化妆︰Sharon Lee；场地︰facehk

1.4视帝诞生

年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》即将于1月4日举行，各项投票进入白热化阶段，早前诞生各奖项十强名单，当中「最佳男主角」视帝之争，被视为由呼声最高的罗子溢硬撼黄宗泽，尝试从陈豪、郭晋安及林保怡等实力猛将手中抱走奖项，战况激烈。罗子溢凭《金式森林》中「高深」一角，运筹帷幄的自信赢得郭晋安、陈晓华的信任，更力压何广沛、罗天宇等方家子弟，被观众形容是剧中「MVP」，剧集播毕后人气继续上升，成为观众眼中的视帝大热之一。

今次面对四大视帝劲敌，罗子溢依然好有信心。

黄宗泽凭大热剧《新闻女王2》入围。

《刑侦12》的林保怡呼声亦不低。

罗子溢（右）积极出席每一次拉票活动，早前孖视帝十强其中一位对手周嘉洛一齐现身。

「负担令我成长」

颁奖礼日子渐近，罗子溢日益感受到观众的支持，但坦言感觉不太真实，因此会把握所有拉票机会，感受大家支持外，而策略则是争取所有人的「第二票」，他笑言，「我知自己都有很多地方要改善，未必是大家首选，所以都想畀到诚意大家，可以有一个动力去投票，如果大家投完自己喜欢的人，有第二票时可以考虑到我，如果可以大家都投我，票数上可能就会好多！得到大家支持，会令我更有勇气向前行。」至于入围后很多传言，指《金》是为他打造的剧集，更被安排主演新剧《枱底》得奖是呼之欲出。罗子溢否认指，剧集何时播出演员无从得知，亦没有为得奖而制作的角色，但收到角色都会尽力演好，「我要多谢监制林志华，在我比较年轻时拍过《飞虎》系列，今次角色我们都落了很多心思，角色的造型包括眼镜都是他提议，大家觉得这个角色有吸引力，我只是角色的演绎者、亦是受惠者，背后有很多人去安排故事、设计，还有很多的对手，大家都做得好才会有这个感受产生。」

罗子溢一直有留意到观众如何评价演出，亦感受到进步，由剧集形象多是年轻冲动的「谦仔」，经过《星空下的仁医》、《婚后事》到《金式森林》的「高深」，他表示：「可能是人生多了负担，是负担令我成长了，在社会待人接物多了体会，所以在角色处理上会比较有经验。」

罗子溢直认《金式森林》是他的代表作，好希望凭此剧封视帝；他的拉票策略是以最高出席率争取观众的「第二票」

背负团队期望

至于今年争视帝的对手中，三届视帝郭晋安及陈豪都极具份量，罗子溢表示，「安哥是我的朋友也是老师，我刚加入TVB演《古灵精探B》就是与他合作，加上他与我太太（杨茜尧）是兄妹相称，所以私下是经常有联络，我很欣赏这位前辈的工作态度，可以在他身上学到少少都有很大得着。」至于陈豪也是多次合作的拍档，罗子溢指对方是公认最受欢迎的视帝，非常有亲和力，认为二人实力同样是多年经营所得。而同样凭台庆剧《新闻女王²》跑出的黄宗泽，大家都是在剧集的黄金年代中成长，今次《新》亦声势浩大，罗子溢认为他演活了角色，亦很有他古灵精怪的特质在。对手们在戏里戏外都尽到男主角的责任，罗子溢认为要如前辈一样可以带动气氛、鼓励到后辈，带动到拍摄的节奏，令台前幕后都能够打成一片。

从自觉不再是新人起，罗子溢便尝试参与到演出以外的工作当中，「由第一次担任男主角，觉得自己有一定责任，可以令团队、后辈都参与其中，大家都可以突显到角色，始终剧集不会是一部独脚戏，大家好好鼓励、相处，才会有一部好作品。」

罗子溢笑言人生多了负担而令他成长。

陈豪凭《侠医》争帝。

郭晋安同样凭《金式森林》争视帝。

感谢太太成幸运星

作为电视剧演员，罗子溢望能够入屋与观众好好相处，近年多得观众支持，他即使与太太带着小朋友，都很乐意与观众互动，「我们都不想父母的职业影响到小朋友，所以家长的活动我们都会积极参与。」在《金式森林》播毕后，观众的支持更升温，「有人叫我高管家、甚至会叫对了我的名字，不会再是『罗子益』，哈哈！令我都觉得这次演出，都算是得到一部代表作。记得第一次得奖是《On Call 36小时》，当时对我影响很大，但大家未必觉得是代表作，仍未必叫得出我的角色。」

除了观众支持，太太杨茜尧亦一直支持他至今，谈到今次呼声高，会否带同太太见证？他笑言：「都有考虑过，我一直都说得奖随缘，不过如果她在场，我反而有压力了！她一直都支持住我，是很懂得给予支持的人，如果说她是幸运星，不是在这时才出现，她一早在我生命出现了！（太太得过不少奖，如何鼓励你？）已经尽力演出了，即使没有奖都不会气馁，虽然大家都说机会大，大家的鼓励我都收到，但相信我都仍有很大进步空间，但如我都好有勇气去拎这个奖项。如果你问我有无信心，我必须要有信心，因为一个角色、剧集，从来都不是我写出来或设计出来，所有演出都是整体，如果说我对奖项无信心，为了剧集、角色尽力的团队都会失望，因为背负了好多人的期望，所以一定要表现出信心，积极去拉票，先对得住设计高深、喜欢这个角色的大家。」

罗子溢都考虑过带太太杨茜尧出席颁奖礼，但坦言对方在场会令他有压力。

罗子溢坦言与太太都不想因本身的职业而影响到小朋友。