新城颁奖礼2025丨Gin Lee开心新尝试获肯定再夺金 为灾民出力主动捐出演唱会收益 泳儿相约同事到新居BBQ庆祝

影视圈
更新时间：22:15 2025-12-27 HKT
发布时间：22:15 2025-12-27 HKT

「劲爆网上最受欢迎女歌手奖」、「劲爆女歌手金奖」及凭一曲《白夜行》夺得「劲爆歌曲奖」的Gin Lee(李幸倪）与夺得「劲爆女歌手铜奖」、凭一曲《无糖可乐》夺得「劲爆歌曲奖」及「劲爆国语力歌曲铜奖」的泳儿及夺得「劲爆组合银奖」的VIVA一起受访。

Gin Lee未为《叱咤》拣衫

再夺金奖Gin坦言，好开心今年与团队作新尝试获肯定，问她会否在《叱咤》颁奖礼再下一城？她称，反而想先享受这刻，亦要为新歌努力，还有两场演唱会，问到捐出两场收益的主意？她表示，是自己的意愿，想更有意义，为灾民出一分力特别有意思，她说：「买演唱会门票支持，又可以有另一份意义，（会否在加开场次？）还未知，现在自己先练歌及彩排，待完成《全民造星VI》才闭关。」问到出席下一个颁奖礼是否会再性感一点？她透露，离不开这个风格，不过现在仍未拣好衫。

泳儿满意再夺得女歌手奖

泳儿称满意成绩并感开心，特别是能继续夺得女歌手奖。所属的英皇娱乐这晚成为夺得最多奖项的唱片公司，她们即兴奋地恭喜所有公司同事，泳儿提议，要相约公司同事一起到她的新居BBQ庆祝，因新居有天台并已经举办过多次BBQ活动，笑言有经验，令你VIVA和Gin Lee欢呼起来。

而去年曾表示因「不再是新人」担心成绩受到影响的VIVA开心表示，今次获颁组合银奖开心不已。

