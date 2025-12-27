新城颁奖礼2025丨完整得奖名单一览表 林家谦成「劲爆年度歌手」 李幸倪得「劲爆女歌手」金奖 MC 张天赋夺「劲爆男歌手」金奖

《新城劲爆颁奖礼2025》今日(27日)在会展举行，颁发73个奖项，英皇横扫15个奖成大羸家。有别往年华纳歌手缺席《劲爆》，今年双方破冰成功，多位华纳歌手到场更夺得14.5个奖之多。MC张天赋、李幸倪(Gin Lee)分别荣膺「劲爆男、女歌手金奖」，林家谦夺「劲爆年度歌手」，3人各捧3奖是全晚获奖最多歌手。

《新城劲爆颁奖礼2025》得奖名单

劲爆新乐队/组合(金)：IdG Bubbles {Sony-Green Music}

劲爆新乐队/组合(银)：Honey Punch {Baron Music}

劲爆新乐队/组合(铜)：FYP {环球}

劲爆女新人(金)： Amy Lo {寰亚}

劲爆女新人(银)： 黄洛妍 {AAM}

劲爆女新人(铜)：Riiana {Fireverse}

劲爆男新人(金)：林𬀩竣 {环球}

劲爆男新人(银)：梁炜谦 {Vince Music}

劲爆男新人(双铜)：梁祟希 {Naughty Corner} / 赵亮超 {独立}

劲爆我撑新人：吴文忻 {独立}

劲爆跃进女歌手(金)：钟柔美 {AAM}

劲爆跃进女歌手(银)：林芊莹 {无限传奇}

劲爆跃进女歌手(铜)：詹天文 {AAM}

劲爆跃进男歌手(金)：力臻 {Sony}

劲爆跃进男歌手(银)：黎展峰 {英皇}

劲爆跃进男歌手(铜)：林智乐 {AAM}

劲爆作曲：《逆行》 [主唱：谢霆锋] 作曲：谢霆锋 {英皇}

劲爆填词：《其实痛是你的想像》[主唱：邓小巧] 填词：邓小巧 {英皇}

劲爆编曲：《夜阑人静》[主唱：Moon Tang] 编曲：Gordon Flanders {华纳}

劲爆监制：《不爱无坏》[主唱：陈柏宇] 监制：陈柏宇、Edward Chan {Sony}

劲爆 Z 世代乐势力女歌手(金)：姚焯菲 {AAM}

劲爆 Z 世代乐势力女歌手(银)：黄淑蔓 {寰亚}

劲爆 Z 世代乐势力女歌手(铜)：Moon Tang {华纳}

劲爆 Z 世代乐势力男歌手(金)：Gordon Flanders {华纳}

劲爆 Z 世代乐势力男歌手(银)：曾傲棐 {英皇}

劲爆 Z 世代乐势力男歌手(铜)：黄明德 {英皇}

劲爆播放指数歌曲：《Catch A Feeling》张驰豪 {AAM}

劲爆网上最受欢迎男歌手：卢瀚霆 {大国文化}

劲爆网上最受欢迎女歌手：李幸倪 {英皇}

劲爆国语力歌曲(金)：《上场》周殷廷 Feat. SHIGGA SHAY 西阁 {环球}

劲爆国语力歌曲(银)：《香水》谢霆锋、欧阳娜娜 {英皇}

劲爆国语力歌曲(铜)：《老人与海 (再遇合唱版)》泳儿、海鸣威 {英皇}

劲爆合唱歌曲(金)：《我感觉到》魏浚笙/洪嘉豪 {华纳}

劲爆合唱歌曲(银)：《你是我的专属配对》力臻/Michael C {Sony}

劲爆合唱歌曲(铜)：《矛盾系女生》施匡翘/ JC 陈咏桐 {臻世娱乐}

劲爆唱作人(金)：林家谦 {Terence Lam}

劲爆唱作人(银)：洪嘉豪 {华纳}

劲爆唱作人(铜)：林奕匡 {Sony}

劲爆十大卓越歌手 1：邓小巧 {英皇}

劲爆十大卓越歌手 2：魏浚笙 {BTBAS}

劲爆十大卓越歌手 3：黄妍 {Sony}

劲爆十大卓越歌手 4：周殷廷 {环球}

劲爆十大卓越歌手 5：Gareth.T 汤令山 {华纳}

劲爆十大卓越歌手 6：方皓玟 {Strawberry Fields}

劲爆十大卓越歌手 7：张驰豪 {AAM}

劲爆十大卓越歌手 8：安俊豪 {尚品}

劲爆十大卓越歌手 9：Kiri T {华纳}

劲爆十大卓越歌手 10：许廷铿 {自许纪录}

劲爆歌曲 1：《亲爱的》洪嘉豪 {华纳}

劲爆歌曲 2：《无糖可乐》泳儿 {英皇}

劲爆歌曲 3：《深层消毒》 林芊莹 {无限传奇}

劲爆歌曲 4：《我们什么都不是》马天佑 {Fame Glory}

劲爆歌曲 5：《你流泪所以我流泪》Dear Jane {华纳}

劲爆歌曲 6：《白色踢死兔》魏浚笙 {BTBAS}

劲爆歌曲 7：《我所看见的未来》陈柏宇 {Sony}

劲爆歌曲 8：《四月物语》林家谦 {Terence Lam}

劲爆歌曲 9：《白夜行》李幸倪 {英皇}

劲爆歌曲 10：《说谎者》MC 张天赋 {华纳}

劲爆组合(金)：Beanies {YHYS}

劲爆组合(银)：VIVA {英皇}

劲爆组合(铜)：XiX {环球}

劲爆乐队(金)：Dear Jane {华纳}

劲爆乐队(银)：Nowhere Boys {寰亚}

劲爆乐队(铜)： Locksmiths 开锁佬 {英皇}

劲爆女歌手(金)：李幸倪 {英皇}

劲爆女歌手(银)：陈蕾 {华纳}

劲爆女歌手(铜)：泳儿 {英皇}

劲爆男歌手(金)：MC 张天赋 {华纳}

劲爆男歌手(银)：陈柏宇 {Sony}

劲爆男歌手(铜)：陈健安 {寰亚}

劲爆年度专辑：「Sweet & Sour」 MC 张天赋 {华纳}

劲爆年度歌曲：《用背脊唱情歌》Gareth.T 汤令山 {华纳}

劲爆年度歌手：林家谦 {Terence Lam}