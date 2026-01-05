《逍遥》线上看｜谭松韵、侯明昊谱写人妖虐恋 即睇分集剧情、追剧日历、5大看点懒人包

《逍遥》由谭松韵以及侯明昊领衔主演，赵丽颖友情出演的古装奇幻爱情剧，共有40集，故事讲述生性洒脱的少女萧瑶误入万妖谷引发风波，与万妖之王红烨共同卷入神秘怪案，二人携手抗敌，揭开玉醴泉背后纷争的故事。本文为大家整理了《逍遥》的分集剧情、角色简介、追剧日历及五大必看亮点。

逍遥｜剧情大纲

人妖两族为玉醴神泉纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女萧瑶（谭松韵 饰），意外开启万妖谷奇幻之旅，与万妖之王红烨（侯明昊 饰）相遇，他深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人破奇案携手前行，力抗神秘对手。

《逍遥》由谭松韵和候明昊领衔主演。

逍遥｜追剧日历

《逍遥》追剧日历公开！

逍遥｜角色简介

谭松韵 饰 逍遥

逍遥是一位生性洒脱以及善于随机应变的少女，她拥有一颗不被欲望支配的纯粹之心。

谭松韵饰演逍遥。

侯明昊 饰 红烨

红烨是万妖之王，他亦是受人族忌惮的存在。

侯明昊饰演红烨。

逍遥｜分集剧情

第1集：逍遥将红烨唤醒

人妖两族为抓玉醴神泉费尽心思；逍遥血有异香，被飞羽卫斩妖使秉烛借此引出蛇妖。碎梦仙君现身拟夺走逍遥捡到的宝物，过程中却将沉睡的红烨唤醒并进入万妖谷，二人之前疑有段刻骨铭心的感情惟逍遥不记得。红烨思索她是否曾与他大婚兼取其性命的宁安，他保证会找到泉水助百妖修练。红烨被逍遥的说话伤到，他忆起与宁安的爱恨情深，他看出逍遥有妖族血脉，不允她离开万妖谷并学习使用灵力。逍遥误将姻缘红绳绑在红烨手上，二人不能分开。

逍遥｜五大看点

1. 谭松韵初尝仙侠剧有睇头

一直被誉为「实力派小花」的谭松韵，其演技可谓有目共睹，不少观众对她赞誉有加，她曾尝试过不少的题材，参演的角色和作品都深入民心，例如《再见，李可乐》、《锦衣之下》以及《最好的我们》等等，而《逍遥》则是她在仙侠剧的初体验，谭松韵更一人分饰多角，不禁令人期待万分！

谭松韵第一次拍仙侠剧，其表现备受期待。

2. 顶流赵丽颖友情出演

自2015年拍摄古装仙侠剧《花千骨》并凭「花千骨」一角爆红后，是次《逍遥》是赵丽颖时隔10年再拍仙侠题材的电视剧，并饰演「碎梦仙君」，在第一集即出场。在海报释出后，不少粉丝都直言似「花千骨」修练成功且成为师尊的感觉，call back翻多年前的回忆。

赵丽颖有份客串！

3. 《狂飙》导演徐纪周执导

《逍遥》由徐纪周执导，他是爆剧《狂飙》的导演，他亦凭该剧获得第二届中国电视剧年度盛典年度导演荣誉。徐纪周以强情节、快节奏、多线叙事著称，令人期待他如何清晰地呈现出穿越三世时空的别样爱恋以及三界中的救赎。

4. 力展东方奇幻美学

《逍遥》的独特东方奇幻美学亦是一大看点！主创团队汲取国内多地标志性的自然地貌，将自然界的小概率奇景融入剧集场景与道具设计，营造出瑰丽又奇幻的东方童话意境，例如萤光森林、悬浮瀑布等等，带来沉浸式的视觉冲击。

《逍遥》还原中方美学。

5. 谭松韵、侯明昊齐唱OST

《逍遥》共收录7首OST，当中女主角谭松韵献唱「逍遥自在曲」的《从此》；男主角侯明昊带来「红烨自白曲」的《怕是一场梦》，两位的作品亦是出至于同一位作词家陈曦。除此之外，段奥娟、井胧以及黄霄云等都有份带来OST。

谭松韵有份献唱OST！