新城颁奖礼2025｜吴文忻感动夺《劲爆我撑新人奖》 爆乳癌病况转差：胸部流黄色脓

新城劲爆颁奖礼2025，今日（12月27日）下午3时于湾仔会展中心盛大举行，这场年度音乐盛事将颁发劲爆男女歌手等重要奖项。其中《劲爆我撑新人奖》由现年51岁、现时积极抗癌的前港组季军吴文忻夺得。

新城颁奖礼2025｜吴文忻多谢郑秀文

对于现在才夺得新人奖的感觉，吴文忻笑称，多谢大家不介意这个51岁的新人Auntie，之前完全没有想过会有这个画面出现，只因年头郑秀文在台上讲的一番话令她很感动，所以幻想到吴文忻51岁站在台上当新人的感觉会是怎样呢，当刻便有推出新歌的一团火，她回想自己入行时，本想着当歌手，但当时的新秀歌唱大赛「执笠」，所以改为参选港姐，并将歌手梦放下。

新城颁奖礼2025｜吴文忻感谢马浚伟

年头看到郑秀文的感言后内心那团火再燃起，但二月吴文忻又入院，那刻情况很差，做歌那团火又熄灭了，出院后一步步康复，她只觉冥冥中是有神的引领，马浚伟得知她的梦想，便介绍团队免费为她制作新歌《重生》，因为始终医疗费很昂贵。

新城颁奖礼2025｜吴文忻直认乳癌病况转差

确诊乳癌第四期的吴文忻，被问到是否病况转差？她说：「对，但算不算是差呢！我正转药中，由化疗药转用镖靶药，又接受中药治疗，因肿瘤太大做不到手术，而中药的反应令胸口会有点刺痛及流出黄色的脓，不过看到流脓反而感到开心，中医指，这是将积存在体内坏细胞驱出体外，至于有否进展有待稍后验血才知道。」

