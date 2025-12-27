60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃

著名导演及演员谷德昭（肥谷）现年60岁，近年其身形屡成外界焦点。平安夜（24日）当晚，他与交往18年的女友林子萱（Kiki），一同前往红馆欣赏张学友演唱会，其最新状态被网民拍下并在社交平台疯传，引发大量对其健康状况的忧虑。

谷德昭再瘦两圈惹人担心

从现场流出的照片可见，谷德昭身穿紫红色外套及拼布牛仔裤，打扮新潮，但身体状态却与昔日判若两人。他不仅身形比数月前更为消瘦，双颊凹陷，更需全程手持拐杖，步履蹒跚，身体微微前倾，显得相当吃力，老态龙钟的模样让不少网民惊呼「似80岁老翁」。身旁44岁的女友林子萱则戴著棒球帽，一身粉色裤装，活力十足，形成鲜明对比。

谷德昭开滤镜无补于事

谷德昭事后亦在个人Instagram上载了在演唱会海报前的照片。尽管已使用滤镜，但脸上及颈部的皱纹依然清晰可见，与过往圆润的「肥谷」形象相去甚远。照片引来网民热议，纷纷表示震惊：「这是唐牛吗？」、「怎么瘦成这样？」、「状态跟70岁的吕良伟一比，差距太大了」。谷德昭对上一次公开出现，是在今年4月的香港电影金像奖颁奖礼，当时他已经要撑拐杖上台，但无论状态身形，都比今次为佳，足证他在8个月内情况直线下滑。

谷德昭是周星驰爱将

谷德昭是香港影坛的标志性人物之一，早年凭借在周星驰电影《食神》中饰演「唐牛」及《唐伯虎点秋香》中的「对穿肠」等经典角色而深入民心。此外，他亦是著名导演及编剧，执导过《行运超人》、《家有囍事2009》等多部脍炙人口的喜剧电影。

谷德昭早年决心减肥

据悉，谷德昭体重由高峰期的200磅减至约150磅，最初是因经历母亲及姪子离世的打击后，决心为健康而减肥。他曾澄清是听从营养师建议并配合运动，并非外传的甲状腺问题。

谷德昭跟林子萱相恋18年

他与女友林子萱相恋18年，感情稳定，一直互相扶持。早前林子萱因受颈部肿胀及湿疹困扰，谷德昭始终陪伴在侧。如今谷德昭健康状况亮起红灯，女友亦紧随其后照顾，二人情比金坚。然而，这次他再度暴瘦及步履不稳的模样，确实让关心他的影迷深感忧虑。

