影坛新贵婚宴极具排场 新娘巨型龙凤鈪挂满颈似足金人 「逼」宾客上做一件事：可以记一世

YouTube频道「小薯茄」台柱、34岁的程人富日前与拍拖逾11年的圈人女友梁雅莹（Lenna）结婚，程人富和太太梁雅莹的婚礼，由过大礼到婚宴当日，相当大阵仗兼落本，单是过大礼的金器，已见到有金摆设、金猪牌、多条颈链及吊咀，以及七对龙凤鈪。连结婚相都去加拿大最靓的地方Banff（班夫）影。

程人富婚宴排场十足可以记一世

婚宴当日更加排场十足，一对新人跟足传统，一朝早接新娘，接着又重返校园打卡，晚上于酒店设宴广邀亲朋友。新婚人夫程人富昨日在IG撰长文，宣布由程人「富」正式变程人「夫」：「筹备一个婚礼真系好困难，所以可以记一世，今日之后，我哋会继续并肩而行，慢慢生活，慢慢幸福。」

程人富撰文记低人生重要的一页

正式变程人「夫」的程人富撰文记低这个人生重要的一页：「由邀请宾客开始已经好难——不停反复思量：『人哋系咪真系想嚟㗎？』『会唔会无意中变成一种压力？』原来邀请人见证幸福一啲都唔容易，最后都系本着『如果唔邀请佢以后会唔会后悔？』去做呢件事。去到分配座位，好似玩紧数独咁，要谂关系、谂辈分、谂气氛、谂距离，呢一part 真系极考验逻辑力。以前去参加婚礼，成日都会听到一句主人家讲：『招呼唔到。』今次，终于亲身体会到呢句说话嘅重量，好多宾客本身已经系促膝把酒倾通宵都不够㗎喇，但因为安排咗好多环节，令原本已经唔多嘅时间变到更加少（我哋净系食咗头两度餸，搞到好多宾客都倾唔到偈）。」

程人富衷心多谢每一位帮过手的人

程人富续说：「后面谂通咗，其实本身都冇可能同每一位宾客慢慢倾偈㗎喇，所以我哋唯有将心思，放晒喺筹备咗好耐嘅每一个环节入面，呢啲环节就可以一次过帮我哋招呼晒所有宾客，再加上歌手朋友临时被『逼』上台唱歌，用音乐帮我哋补返𠮶份，『想同大家多讲几句』嘅心意。筹备过程入面有攰、有烦、亦有怀疑自己嘅时候但系喺过程里面慢慢明白到——幸福从来都唔系直接追求返嚟嘅，佢系喺做一件有意义嘅事、同重要嘅人建立连结、一路学习、一路成长之中，悄悄累积出嚟嘅结果。」他再说：「而呢个婚礼，正正就系我哋最深刻体会到呢件事嘅一刻，出现喺呢一日嘅每一位，都唔只系宾客，你哋每一个都系拼凑出我哋人生嘅每一块拼图。衷心多谢每一位帮过手嘅朋友、兄弟姊妹同屋企人，你哋一路托住我哋，先成就到今日呢个画面，今日之后我哋会继续并肩而行，慢慢生活，慢慢幸福。」

程人富婚宴相当丰富兼有娱乐性

程人富的婚宴其实相当丰富兼有娱乐性，摄影师亦有分享接新娘的花絮片段，片中见到程人富穿上红色马褂，接到新娘子后，程人富即抱起Lenna锡锡，还转了几个圈，甜蜜满泻。新娘 Lenna 的行头相当惊人，颈上挂满多对粗身的龙凤鈪，加上胸前的巨型金猪牌，一对新人更特意回到中学操场影外景。由男团 FINALLY 成员阿J（JPG）、肥蚊（Fatman）及朱Mic（M.I.C.）不仅担任伴郎，在婚宴上粉墨登场担任司仪，席间三子联同新郎哥程人富大玩改词，将陈奕迅的《阿牛》改词，更设有QR Code 点歌环节，宾客可以自己点歌留低祝福的说话， 再拣乐队帮你唱，或者自己唱，吴肇轩搞笑地说：「我二话不说，用Teddy fan个名点咗《今次动真格》，之后拣自己唱。乐队落嚟揾Teddy嘅时候佢好迷惘， 上到台佢都仲喺度问边个帮佢点。你真系唱得好好呀， 你睇到呢条Threads嘅时候，我已经离开咗会场。 我话畀你听系洪嘉豪，但其实系我做㗎，Teddy。 」