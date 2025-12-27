Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

米仓凉子沉默数月终开腔！首认了「住家遭搜索」仍会持续配合 明言：已经告一段落

影视圈
更新时间：14:30 2025-12-27 HKT
发布时间：14:30 2025-12-27 HKT

《女医神Doctor X》50岁日剧女王米仓凉子今年10月陷入涉毒丑闻，昨晚（27日）首度打破沉默发声，承认住所确实有执法机构进行过搜查并明言：「这件事已经告一段落。」

米仓凉子沉默数月终开腔

米仓凉子首开腔回应丑闻：「由于至今为止未能向大家说明我的情况，导致周刊杂志等报导引发了各种猜测，给大家带来了极大的困扰和担忧，为此深表歉意。」

相关阅读：日剧女王米仓凉子惊传涉毒 与男友爱巢被爆藏有多项违禁药物 遭警搜查后即飞欧洲玩失踪

米仓凉子选择保持沉默

米仓凉子解释事件发生后，在与律师团研议下，为了维持全面配合司法程序，她选择保持沉默，避免对外发布任何讯息。米仓凉子再指：「虽然未来仍会持续配合，但就目前的程度来看，我认为现阶段已告一段落。」似乎在向外界传达目前暂无法律风险。

米仓凉子特别强调健康没有问题

米仓凉子今年9月开始接连取消多个行程，一度传她健康亮红灯，但其实是其阿根廷男友Gonzalo Cuello卷入涉毒丑闻，8月20日执法人员突击搜查她与男友的东京爱巢，现场查获多项违禁物品与相关器具，引发轩然大波。米仓凉子最后在声明中特别强调健康没有问题，「我希望能带着这份感谢，一点一滴地向前迈进，回归初心，诚挚地面对每一项工作。」

相关阅读：米仓凉子验毒呈阴性 无端惹祸疑心灰想引退

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
5小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
6小时前
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
00:53
有片｜日本群马县60车串烧大车祸 烈燄冲天酿2死26伤 疑路面结冰引惨剧
即时国际
25分钟前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
7小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
18小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
20小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
15小时前
71岁「郑少秋旧爱」跟二婚丈夫貌合神离？罕于香港过圣诞  多张合照氛围奇怪并不寻常
71岁「郑少秋旧爱」跟二婚丈夫貌合神离？罕于香港过圣诞  多张合照氛围奇怪并不寻常
影视圈
2025-12-26 11:00 HKT