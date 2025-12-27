米仓凉子沉默数月终开腔！首认了「住家遭搜索」仍会持续配合 明言：已经告一段落

《女医神Doctor X》50岁日剧女王米仓凉子今年10月陷入涉毒丑闻，昨晚（27日）首度打破沉默发声，承认住所确实有执法机构进行过搜查并明言：「这件事已经告一段落。」

米仓凉子沉默数月终开腔

米仓凉子首开腔回应丑闻：「由于至今为止未能向大家说明我的情况，导致周刊杂志等报导引发了各种猜测，给大家带来了极大的困扰和担忧，为此深表歉意。」

米仓凉子选择保持沉默

米仓凉子解释事件发生后，在与律师团研议下，为了维持全面配合司法程序，她选择保持沉默，避免对外发布任何讯息。米仓凉子再指：「虽然未来仍会持续配合，但就目前的程度来看，我认为现阶段已告一段落。」似乎在向外界传达目前暂无法律风险。

米仓凉子特别强调健康没有问题

米仓凉子今年9月开始接连取消多个行程，一度传她健康亮红灯，但其实是其阿根廷男友Gonzalo Cuello卷入涉毒丑闻，8月20日执法人员突击搜查她与男友的东京爱巢，现场查获多项违禁物品与相关器具，引发轩然大波。米仓凉子最后在声明中特别强调健康没有问题，「我希望能带着这份感谢，一点一滴地向前迈进，回归初心，诚挚地面对每一项工作。」

