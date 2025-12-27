许绍雄女儿终走出阴霾 伤感过后为亡父好好活下去 佘诗曼守承诺照顾契妈一家

「Benz雄」许绍雄今日10月因癌病逝，许绍雄是圈中出名的「廿四孝老窦」，对独生女儿许惠菁（Charmaine）一直宠爱有加，对于爸爸的离世，许惠菁当然悲痛莫名，但她曾表示：「虽然仍然好难接受呢份突然其来嘅伤痛，但我哋会努力重新站起来。」

今年冬至圣诞对许惠菁而言是难过一年

今年的冬至和圣诞，对许惠菁而言，绝对是难过的一年，她在冬至当日曾表示：「今年有啲唔同，心情有啲复杂。」不过仍希望大家团团圆圆健健康康：「珍惜身边人。」昨日（26日）许惠菁在IG限时动态贴上一张合照，终再现欢颜。

许惠菁与妈妈为许绍雄好好活下去

许惠菁完成爸爸许绍雄的后事，与妈妈龙嬿为许绍雄好好活下去，努力走出阴霾，昨日许惠菁在IG限时动态贴上一张合照，终再现欢颜。相中许惠菁与契姐佘诗曼笑得很温馨，经历过后，虽然许绍雄已经不在身边，但关系依旧不变，佘诗曼亦曾说：「虽然他现在不在了，但我们应该继承他的积极、乐观的性格。虽然是非常伤感，但我们也要积极的往前走，因为我知道他想我们开开心心的活下去。老窦！虽然我很想你，但我不会再哭了。我会想你的，我永远都会很开心，也会照顾你的家人。」

佘诗曼许惠菁的感情亦很好

佘诗曼又曾指事情发生后许绍雄太太曾问她「会否因老窦不在而不理她们」：「我话你唔好傻啦。当一些事情发生的时候，你就会觉得会想很多其他傻嘢，呢啲时间系好需要支持，心情是需要一段时间去平复，始终是一个很大的损失，会沟通、倾偈、安慰、慰问。」佘诗曼和许惠菁的感情亦很好，早年许惠菁从新加坡回流返港开餐厅，佘诗曼亦有到场支持并打卡为契女宣传。

