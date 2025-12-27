姜涛演唱会丨见证7年成长转变望成为Better Man 开心宣布尾场出DVD：唔做呢一行可以睇返

姜涛九场《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》昨晚（26日）于亚博Arena举行尾场。来到尾场，姜涛明显比之前跳得更放，而他亦不时分享内心感受，他指最后一场特别紧张，这九场对他来说是很好的旅程，感恩有这个舞台分享自己心得和人生看法，也感激大家令他有这机会。姜涛又透露今晚是录影场，指若有天不在这一行的话，看回DVD也可见到大家。

姜涛演唱会流程见证7年的转变

姜涛在唱出《寂寞圆舞》前，指这首歌是他第一次参与作曲及这半年对自己的一些心情：「希望透过这首歌找到你们和自己和解的一个方法。」唱完《流浪星球》后，全场姜糖起哄狂叫，姜涛指最近网上传他失恋，笑指证明自己唱歌有进步，又表示若大家喜欢日后会唱多点情歌，而演唱会流程是这七年中的转变成长和忏悔，他谓每个人努力希望自己变得更加好、完整及坦诚：「大家睇完今日演唱会之后，希望都可以喺自己心里面，揾到自己可以变好的动力。我哋一齐成为Better Man！」

相关阅读：姜涛演唱会2025丨姜涛演出期间突停电8分钟 笑指考临场反应首唱《你要倔强》作补偿 感谢卫兰送书分享信仰

姜涛指尾场用了100%力

Encore时，姜涛指尾场用了100%力，又谓觉得感慨，全场姜糖即大叫「多谢姜涛」，姜涛听罢即反问：「多谢我？应该要多谢你哋自己内心嘅小孩！」他又指过往太少多谢自己：「我一直都觉得我很多时都很没自信，经常忽略自己感受，但我发觉自己和自己的坦诚在交流的时候是很开心和很平静。」他叮嘱姜糖关注自己之外，亦要多关注自己，希望他们能够照顾好自己内心的小孩。陈卓贤（Ian）以嘉宾身份现身，与姜涛合唱他写的歌曲《你要倔强》，期间两人拥抱，尽显兄弟情。两人闲谈时，Ian先搞笑地问现在是「姜涛A」还是「姜涛B」？姜涛就笑指是姜C，Ian指因自己是双子座，故其实也有两个自己在里面：「我相信好多人都系，应该是两个人一起去合力保护你，所以系冇问题。」而他又搞笑地质问姜涛为何《你要倔强》等4年才出，姜涛解释收歌后知道一定会出，因听的时候就觉得不简单，所以先等姜涛A跟姜涛B沟通。之后姜涛又带Ian参观自己的舞台，更笑言有几个朋友知道是Ian做嘉宾后特别来睇骚。两人之后一起合唱《留一天与你喘息》，更鬼马地手拖手。

姜涛坦言很羡慕Ian完美

唱完后，姜涛坦言很羡慕Ian，因为初相识觉得他是体育健将之余，身材好又靓仔，又识作曲作词，而且读书又叻，很完美：「后来我觉得，可以欣赏人哋但唔需要比较，唔单止系Ian，我哋十二位MIRROR成员都系，每个人都有发光发亮嘅一面，所以我开始更欣赏我自己、欣赏人哋，欣赏每一位我哋钟意嘅，唔钟意嘅咪唔好望佢啰，钟意嘅可以一齐欣赏，千祈唔好觉得呢个好啲、呢个好啲，唉！几十年之后咪又系都系阿伯！」第二度Encore时，姜涛感性指曾跟经理人花姐讲过有首歌非必要也不会唱，坐车来场馆时也有闭上眼问『祂』是否想自己唱，虽然没回复但以自己对『祂』的了解，所以最后也决定唱出《Dear My Friend,》予已故摰友，唱完后姜涛指这段时间大家也经历了很大的伤痛，所以这首歌不但想送给自己或已故的朋友，也想送给正在经历伤痛的人：「可能有啲最重要嘅人离开咗，都希望你哋可以带住佢哋𠮶份力量一齐行落去。」最后姜涛唱出《终身美丽》，他指这首歌有个小故事，记得当日自己和妈妈及已故摰友一起去日本，三人坐摩天轮时，自己首次跟妈妈讲想尝试做歌手，不过妈妈听后即话「唔系呀嘛」，于是自己唱了《终身美丽》给妈妈听：「《终身美丽》电影都系刘德华前辈同郑秀文老师一齐减肥，然后变成好靓仔，我话妈咪我都得㗎！」他指唱完后妈妈也觉得不错，更表示之后开演唱会也要唱这首歌，姜涛指希望大家听完后，都可以好好地珍惜身边的每一位。

相关阅读：姜涛演唱会2025丨Day@COLLAR惊喜现身任尾场嘉宾 与姜涛跳贴身舞扮嘴咀惹尖叫

姜涛对今次演唱会认为只有70分

姜涛在完骚后受访，对于今次演唱会，他认为只有70分，问到为何那么手紧？他笑言70分已经很高，自己学生时代也很少得70分，不过他坦言在能力以内已尽全力去做，提到请到王嘉尔、萧敬腾做嘉宾很厉害，他指都是自己亲自邀请的，很多前辈也很锡自己，大家都爽快答应，很感谢他们畀面，问到要如何还人情？姜涛笑指请他们食饭，又谓他们约有需要自己的地方，随时都可以。谈到王嘉尔表示会带两个香港歌手去南美、北美演唱会，问到其中一个是否他，姜涛就表示不知道，但无论如何也很感激对方。对于陈卓贤是MIRROR唯一一位成员做嘉宾，姜涛指因《你要倔强》是对方写，加上是黄伟文填词，所以也很想在最后一场唱这首歌，又指虽然早已收到Demo，因希望用这首歌说一些不同的故事，但因为四年前自己还年轻，未经历太多，所以现在对这首歌的观点和看法会多点，又形容这首是《孤独病》2.0。在尾场与许轶（Day）跳贴身舞，现场反应超级热烈，姜涛指因Day有唱该曲的和声，所以找她作为最后一天的惊喜，问到刚才抱起Day是否辛苦？姜涛说：「唔辛苦，点会辛苦？人哋抱起我就辛苦啫！」冬至当日开骚突然停电，他指是技术问题，不过他坦言没甚么，还觉得几好：「几特别，你谂吓，曾几何时有边啲人睇演唱会系咁样，（觉得黑仔？）唔会，我觉得几幸运，最好下次唔好啦，但我系一个几特别嘅经历，我系咁睇呢件事，演艺生涯入边经历多啲唔同嘅嘢，处理问题会更加快同成熟，所以唔好当系一个坏事。」

骚前因大埔宏福苑流程作出改动

对于骚前因大埔宏福苑火灾令演唱会多方面作出改动，当中一件价值30万的歌衫也要弃穿，姜涛坦言可惜，因为大家也很喜欢那件歌衫，但因风格怕令大家联想起一些事情，故也讨论了一段时间，但觉得一定要以观众的感受行先，不想冒任何风险，不过他指之后一定会着回那件歌衫，又透露个唱中的舞台效果也改动，因本来真的有喷火场景：「本身《白果》𠮶part系谂住我一个人企中间，有几个火喷我，全部火包围住我。」虽然演唱会中仍有烟火，但已经很轻微，他认为这些舞台效果要有，只是放在一个适合的位置，令大家以最舒服的状态去看，又指因改动多，所以头场压力大而喊，又谓海报因有火的元素，也怕大家看完后会有不好的感觉，所以也作出改动，不过他认为改动后也不错。姜涛在演唱会中曾讲过自己有AB两面，他笑指正在访问中的自己是「姜C」，正在以真诚去回答大家的问题，但不会被情绪主导：「以前真诚得来会有啲情绪，台上就冇分A同B，我都希望他们好似Ian咁讲系一体。」对于他提到姜涛A曾和花姐闹交，更激到对方要食药，姜涛指花姐当时食的是血压药，不过这也是很久之前的事，更反问在旁的花姐是否自从那一次后，跟自己嗌交就没有吃过药，花姐则表示「我哋其实都冇乜嗌交嘅。」姜涛即指现在没有嗌交，因为已掌握怎样和她相处，不过花姐就搞笑地反问：「定系我掌握到点同你相处？」场面搞笑。

姜涛坦言ABC这个状况受压力影响

至于姜涛A、B、C是何时出现？姜涛坦言是过程很慢，不知为甚么在不知不觉间出现，不过他坦言B平常很少出现，只在必要的时候才出现，而大部份时间也是A做主导：「而我自己唔知，最恐怖嘅系自己唔知，会伤害好多身边人。（有冇寻求医生或食药帮助？）身边嘅人有建议，但我未真系揾过，如果有情绪困扰，呢个都系一个好嘅方法，但我觉得我嘅方法系揾花姐或身边亲密嘅朋友，喺𠮶段时间都帮助咗我，呢一年都遇到很多贵人，我觉得令我成长咗好多。」姜涛坦言这个状况有多少也是因受压力影响，认为也会有艺人有这状况，因为入行后生活比较透明，很多情绪需要去隐藏，问到这样是否属「解离」症状？他表示没特别去想，花姐即指姜涛只是「谂埋一边」，而姜涛则谓可透过今次演唱会的编排，让大家见到较暗黑一面的姜涛。问到现在是否已经大个仔识谂？他笑说：「唔好咁讲，成长中，急速成长！」问到姜妈今晚是否有来，所以唱《终身美丽》给对方听，姜涛表示没有，又笑言指觉得妈妈太高调：「我唔想佢咁高调，但系佢又好enjoy，你哋有时见到佢当佢透明就得，（唔得㖞，个个都叫奶奶！）唉，真系，我会录影俾佢睇，佢知我会讲呢个故事，我㖊晚有同佢讲，（你应承咗佢会唱？）系呀，因为第一次收到妈咪嘅鼓励。」完成演唱会后，姜涛坦言不敢吃太多，因为要为跨年演出做准备，但可以跟MIRROR在一起很开心，问到是否有留意他的歌曲《On a SunnyDay》成为叱咤颁奖礼我最喜爱的歌曲五强，他表示几好，多谢大家的支持。

姜涛未被安排赶去叱咤颁奖礼

问到姜涛到时是否也会赶去叱咤颁奖礼？姜涛指未有这方面的安排，现在只集中在跨年表演上，至于明年大计？姜涛表示三月份会在英国举行巡回演唱会，巡回时也可以在当地玩吓，寓工作于娱乐很不错，但举行完演唱会之后没有时间休息，姜涛说：「唔好咁讲，同MIRROR一齐嘅时间就系休息嘅时间，好挂住啲兄弟呀真系！」另一方面，郑裕玲的IG早前忽然取消追踪所有人，而姜涛也是其中一个，姜涛表示已是很久的事情，但他相信对方有自己的原因：「我哋做Artist，都知道Do姐其实无论边个Artist都好锡，所以觉得冇必要因为呢啲嘢去讲，（有冇关心Do姐？）未特别了解，但点都好，我哋见面都系好好嘅朋友关系，（私讯佢？）有，之前有，（有同你讲good show ？）有有有，多谢Do姐！」至于阮小仪最近宣布结婚，姜涛表示恭喜她，希望他幸福快乐，又表示到时会封人情给对方。