黄宗泽获欧阳震华狠赞「衣冠禽兽」 圈中好友拍片齐力撑封帝

《万千星辉颁奖典礼2025》即将举行，各奖项竞争已进入白热化阶段。凭台庆剧《新闻女王2》中饰演「嘴贱」Kingston深入人心的黄宗泽（Bosco），顺利跻身「最佳男主角」十强，成为本届视帝大热之一。继早前亲身到旺角街头零距离拉票后，Bosco的一众圈中好友近日亦纷纷拍片「终极力撑」，当中好友欧阳震华（Bobby）的「另类称赞」最为抢fo！Bobby与Bosco于2006年曾合作剧集《赌场风云》，剧中两人饰演两兄弟，感情要好，对于Bosco从未攞过视帝十分惊讶，誓要出力撑「细佬」封视帝。

Bobby「狠批」Bosco演出

Bobby在片中笑着「狠批」Bosco在剧中的演出：「卑鄙无耻、下流贱格，加上俊朗嘅外表，简直就系『衣冠禽兽』！」语出惊人后，他随即大笑补充：「系真心赞㗎！证明佢做得够好，个角色先咁入骨！」一番「以骂代夸」的幽默力挺，尽显两人老友鬼鬼的深厚情谊。

胡定欣、钟嘉欣、吴启华、苗侨伟齐表态

同样出镜力撑的胡定欣则笑着直言选择毫无悬念：「有得拣咩？梗系Bosco啦！」而久未与Bosco合作的钟嘉欣亦隔空表态，不仅表示一定投Bosco，更力撑道：「我觉得视帝佢应该一早攞啦！」言辞间充满对好友演技的绝对肯定。此外，吴启华简单直接说「梗系我好兄弟Bosco啦」；而前辈苗侨伟（三哥） 则从角色角度分析，指Bosco理所当然是视帝大热：「当然系大热！《新闻女王2》Kingston，排队都应该排到佢啦，因为佢把口够贱！」精准点出「嘴贱Kingston」一角之所以成功俘获观众，正在于黄宗泽将角色的「贱」与「帅」完美融合，塑造出令人又爱又恨的独特魅力。

