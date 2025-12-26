姜涛演唱会2025丨Day@COLLAR惊喜现身任尾场嘉宾 与姜涛跳贴身舞扮嘴咀惹尖叫

姜涛九场《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》于亚博Arena举行，今晚（26日）举行尾场，MIRROR成员邱士缙与女友李炘颐、李骏杰、ERROR成员吴保锜及梁业、沈殷怡及葛绰瑶亦有前来捧场。

来到尾场，当姜涛唱到《Every Single Time》中段，著上露肩裙的COLLAR成员许轶(Day)在台上惊喜现身，与姜涛大跳贴身舞外，两人更扮嘴咀，搞到全场姜糖疯狂尖叫！