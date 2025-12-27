Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-27 HKT
发布时间：09:00 2025-12-27 HKT

现年60岁的前TVB当家花旦邵美琪（Maggie），近年来作品量大减，过著养尊处优的低调生活。然而，近日一张她与朋友共度圣诞的合照在网上流传，其惊人的状态旋即引发网民热议。

邵美琪瘦如皮包骨？

从流出的照片中可见，邵美琪身穿一套红色运动服，头戴圣诞帽，脸上挂著笑容，但身形却明显「缩水」，与过往的形象判若两人。她的脸颊凹陷，身躯也显得相当单薄，昔日的美好身段似乎已彻底浦失。尤其令人注意的是，她的右手手指瘦得几乎皮包骨，让不少粉丝担心其健康状况。

相关阅读：90年代TVB力捧花旦成就非凡成最佳女配角   贴地落深水埗食面遭多名小鲜肉膊贴膊包围

邵美琪跟同性好友举止暧昧

照片中，邵美琪的短发造型配上太阳眼镜，打扮比平时更添几分中性味道。而她身旁的女性友人同样作中性打扮，两人亲密地紧靠在一起，该友人更嘟起嘴作势亲吻邵美琪的脸颊，举止相当暧昧。这亲密的互动，加上两人相似的风格，迅速成为网民焦点。

邵美琪曾跟郑伊健拍拖7年

邵美琪入行超过40年，事业上凭借《我本善良》、《PTU》等作品在亚洲地区享有极高人气。然而，她的感情路却相对坎坷。她与TVB监制戚其义的一段情因工作繁忙而告终；之后与郑伊健的一段七年情，虽曾有「照顾一生一世」的承诺，最终仍以分手收场。2008年，她与小10岁的施祖男因戏结缘，但这段姐弟恋亦于2015年宣告结束。

邵美琪近10年一直单身？

自从与施祖男分手后，邵美琪便一直维持单身状态，鲜少有绯闻传出。这次因圣诞照片罕有地成为新闻人物，其激瘦的状态和与同性密友的亲密关系，都让外界对她的近况充满了好奇与关注。

相关阅读：TVB新剧《璀璨之城》复工邵美琪无影退出主演阵容？角色疑被「非亲生」视后取代 网民：好可惜

