「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5

现年38岁的前港姐冠军陈庭欣（Toby）与坐拥10亿身家的彩丰行老板杨振源（Benny）拍拖8年，多年来双方一直恩爱，早已到了同居阶段，虽然近年屡传婚讯，不过陈庭欣一直否认，日前出席活动更曾说：「结婚暂时唔喺我人生top 5入面住，唔系而家要谂嘅嘢，就系到咗个情况就会，暂时focus落去工作。

杨振源生日女友陈庭欣不见影

虽然陈庭欣唔恨做人妻，不过二人感情似乎有变，除了杨振源曾跟女友陈庭欣于九龙站豪宅天玺日钻玺的爱巢豪宅被租出外，有网民发现陈庭欣与男友鲜有合体，近日杨振源的生日，身为女友的陈庭欣不见影，连圣诞节都未有一同庆祝。

前香港小姐冠军陈庭欣与杨振源相恋多年，感情一直备受瞩目，皆因陈庭欣的生活亦越来越富贵，由公屋进驻男友位于九肚山的豪宅，更不时在IG大晒豪宅和Hermès手袋，衣食住行都变得行头十足。陈庭欣还经常以「老板娘」姿态为男友的生意撑场，虽然二人早已有「老夫老妻」的感觉，不过迟迟未有结婚消息，在今年陈庭欣的38岁生日时，被问有否惊喜时，她坦言与男友对结婚计划有共识，暂时仍没有这打算。

杨振源早年曾跟女友陈庭欣在九龙站豪宅天玺日钻玺高层一单位住，2021年搬至沙田九肚山沄沣一幢洋房，但近日位于郁九龙站豪宅的被租出，当时已经有网民担心感情有变，其后陈庭欣自贴坐地铁出入的相片，突传出二人感情有变。日前杨振源在社交平贴上庆祝生日的相片，当中分别有家人、好友与及公司同事轮流庆祝，但偏偏不见陈庭欣的芳踪，甚至外游亦只有杨振源一人。在刚去的圣诞节，陈庭欣亦未有与男友庆祝，反而与张彦博等好友度过，而且神情相当落漠。

