Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白

影视圈
更新时间：22:00 2025-12-26 HKT
发布时间：22:00 2025-12-26 HKT

今年是百亿「冻龄男神」吕良伟的70岁大寿，日前他举行生日晚宴与圈中好友们庆祝，出席宾客的身份极具份量，除了甄子丹外，还有向华强和向太陈岚、杨受成博士和太太陆小曼、胡兵、袁咏仪、章小蕙、许鞍华、肥妈（Maria Codero)、温碧霞、张耀扬、蔡一智、巫启贤、马德钟夫妇、王晶等到场祝贺，星光熠熠，几乎半个娱乐圈的人都来了。

70岁吕良伟身形零赘肉不见老态

70岁的吕良伟拥有一头乌黑茂密的头发，皮肤光滑紧致，声音宏亮，身形零赘肉，丝毫不见老态，纷纷开玩笑要他「把长生不老的秘方交出来」。吕良伟当晚身穿白色衬衫搭配黑色西装裤，外搭暗红色鎏金中式外套，颈上佩戴一条挂有玉佩的粗金链，贵气十足。

相关阅读：70岁不老男神衣锦还乡祭祖 逾百村民夹道欢呼场面墟冚 24岁爱儿随行锡到㶶

吕良伟一生遇到好多贵人

现场的宾客轮流上台唱歌，吕良伟亦有兴奋地唱歌跳舞助庆，眼见多年来深得好友们的爱锡，吕良伟有感而发地说：「人生七十，其实我一直得到上天诸多照顾，让我一生遇到好多贵人，因为这些贵人令我一生，所行每一步路都平平稳稳，安安全全度过每一个关口，遇到有人问我，你觉得人生有甚么意义？其实我觉得人生是一个体验的旅程，我好开心有我的朋友和兄弟姊妹，你们同我一起去欣赏沿途的美景，沿途的风光。」

吕良伟赞太太仙女下凡到吕家

吕良伟亦趁机公开多谢太太杨小娟：「我更要感恩的就是我太太杨小娟，一个仙女下凡到我吕家，小娟是我生命中里边，非常非常重要的一个宝藏，其实我的座右铭就是，我这一生都没有失败，不是成功就是成长，我这一生都没有敌人，因为他们全部都是我的老师，我不是得到就是学到，我这一生没有白走的路，做得好就庆祝，做不好就记住，所以我容许一切的发生，因为一切发生，终将有利于我。」

相关阅读：68岁百亿身家巨星靠「奇招」10秒消除体内静电    可治身体过劳缺氧、预防糖尿病？

 

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
10小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
4小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒｜Juicy叮
时事热话
6小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
7小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2025-12-25 15:50 HKT
连锁包点店攻占下午茶！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起 全线分店有售
连锁包点店攻占下午茶！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起 全线分店有售
饮食
7小时前
宏福苑五级火｜消防6工协会严厉谴责「冼国林」不实言论：侮辱专业、打击团队、误导公众
宏福苑五级火｜消防6工协会严厉谴责「冼国林」不实言论：侮辱专业、打击团队、误导公众
突发
2025-12-25 18:38 HKT
《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏
02:14
《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏
影视圈
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT