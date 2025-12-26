吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白

今年是百亿「冻龄男神」吕良伟的70岁大寿，日前他举行生日晚宴与圈中好友们庆祝，出席宾客的身份极具份量，除了甄子丹外，还有向华强和向太陈岚、杨受成博士和太太陆小曼、胡兵、袁咏仪、章小蕙、许鞍华、肥妈（Maria Codero)、温碧霞、张耀扬、蔡一智、巫启贤、马德钟夫妇、王晶等到场祝贺，星光熠熠，几乎半个娱乐圈的人都来了。

70岁吕良伟身形零赘肉不见老态

70岁的吕良伟拥有一头乌黑茂密的头发，皮肤光滑紧致，声音宏亮，身形零赘肉，丝毫不见老态，纷纷开玩笑要他「把长生不老的秘方交出来」。吕良伟当晚身穿白色衬衫搭配黑色西装裤，外搭暗红色鎏金中式外套，颈上佩戴一条挂有玉佩的粗金链，贵气十足。

吕良伟一生遇到好多贵人

现场的宾客轮流上台唱歌，吕良伟亦有兴奋地唱歌跳舞助庆，眼见多年来深得好友们的爱锡，吕良伟有感而发地说：「人生七十，其实我一直得到上天诸多照顾，让我一生遇到好多贵人，因为这些贵人令我一生，所行每一步路都平平稳稳，安安全全度过每一个关口，遇到有人问我，你觉得人生有甚么意义？其实我觉得人生是一个体验的旅程，我好开心有我的朋友和兄弟姊妹，你们同我一起去欣赏沿途的美景，沿途的风光。」

吕良伟赞太太仙女下凡到吕家

吕良伟亦趁机公开多谢太太杨小娟：「我更要感恩的就是我太太杨小娟，一个仙女下凡到我吕家，小娟是我生命中里边，非常非常重要的一个宝藏，其实我的座右铭就是，我这一生都没有失败，不是成功就是成长，我这一生都没有敌人，因为他们全部都是我的老师，我不是得到就是学到，我这一生没有白走的路，做得好就庆祝，做不好就记住，所以我容许一切的发生，因为一切发生，终将有利于我。」

