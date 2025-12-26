Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖

影视圈
现年75岁的前TVB视后、《欢乐今宵》主持李司棋，近年虽淡出幕前，却活跃于社交平台，成为备受喜爱的「长辈级KOL」。日前圣诞佳节，她分享了多张与51岁女儿叶子青的温馨合照，母女一同享用大闸蟹盛宴，画面充满喜悦，而这份得来不易的亲情，背后有著一段长达7年失联的过去。李司棋状态一流戴可爱头饰

从李司棋发布的照片中可见，她与女儿叶子青在家中摆满大闸蟹，举杯共饮，欢度平安夜。李司棋写道：「和子青一起过圣诞，快乐的圣诞节，祝大家圣诞快乐新年蒙福。」照片中，75岁的司棋姐身穿简单的黑色上衣，面色红润，精神饱满，戴上可爱的圣诞头饰，完全不显老态。女儿叶子青则留著一头俐落短发，气质出众，状态惊人，更有网民指她与盖鸣晖有几分神似。在另一组照片中，母女二人在华丽的圣诞树前合影，叶子青亲暱地翘著妈妈的手臂，笑容灿烂，足见母女感情极好。

相关阅读：74岁《欢乐今宵》女主持罕晒泳装照  拨池水打卡状态令人震惊  治愈癌症活得年轻

李司棋叶子青一度失联7年

这份温馨的母女情谊得来不易。李司棋曾有过两段婚姻，与首任法医官丈夫叶志鹏育有女儿叶子青。1989年，李司棋因丈夫有第三者而决意离婚，当时女儿选择跟随爸爸生活，令她伤心欲绝。此后，母女二人有长达7年的时间完全没有联络。

叶子青主动破冰

直至1997年，叶子青主动致电母亲，两人才终于破冰，并慢慢重建关系。如今，她们已是无所不谈的挚友。回顾过去，司棋姐也曾表示理解女儿当时的决定。经历过分离，让她们更懂得珍惜相聚的时光，她曾说：「曾经同子青分开过，明白同佢相聚唔系必然，就算一餐饭都会珍惜。」

叶子青曾两度离婚2年嫁摄影师

叶子青的感情路也曾历经波折，在与两任前夫分开后，于2023年与外籍摄影师男友展开第三段婚姻。李司棋当时更亲赴加拿大见证女儿的婚礼，为女儿找到幸福归宿而感到欣慰。虽然两人分隔两地，但亲情早已跨越距离，此次圣诞团聚的温馨画面，正是这份珍贵母女情的最佳见证。

相关阅读：李司棋外籍女婿跟足传统习俗敬「女婿茶」 新任外母甜在心贴相晒温馨

