农夫打头阵为「麦花臣节2026」搞栋笃笑大赛 Teddy Fan预告广邀好友坐镇

每年1月至4月期间麦花臣场馆都会举办年度音乐盛事「麦花臣节」，提供豁免租场名额及青年培训计划，而今年的「麦花臣节2026」更邀得不同的歌手单位合作，日前正式公布先由农夫与Teddy Fan（范梓谦）打头阵，更预告即将陆续公布更多强势阵容加入！

C君力推所有表演者都要试做一次主办

农夫最近开设工作室「农作天下」（So Fa So Cool），随即宣布头炮制作 ——「麦花臣节2026」的广东话栋笃笑大赛「港笑」，更是两人首次以主办单位身分做骚！陆永直言是个「唔太生嘅生意」：「因为我哋想试吓自己嘅制作能力，可以做到个主办，好彩又有麦花臣同我哋合作，解决咗好多场地嘅问题。」C君笑谓幸好平日够八卦：「（我）钟意去留意唔同嘅嘢，又会参与创作，所以今次做主办要处理嘅嘢，都近乎想像之中嘅，只系当中好多细节比想像中复杂，handle到嘅。」他更力推所有表演者都要试做一次主办：「你知道点去计budget、计人手，更加有利之后嘅创作，真系成个视野唔同晒。」陆永解释为何这个活动不是「生意」，亦趁机宣传：「因为想多啲人睇，所以我哋个票价真系非常合理。」C君接着说：「人哋最平嘅票价，系我哋最贵嘅票价，仲要睇两场，初赛同决赛！麦花臣又好坐又够冷气。」

陆永分贴栋笃笑小贴士

向来钟情栋笃笑的农夫，希望借着这次的比赛引起更多香港人留意，陆永说：「我唔知道我哋能力有几多，想尽量多啲人认识就好啦。栋笃笑喺香港唔系一个好流行嘅表演方式，可能听落好容易，一个人上台讲十几分钟咋㖞，但系成件事要度几耐呢？有人会度一年、两年、四年，系一样千锤百炼出嚟嘅嘢，勇气好紧要！」C君认同肯上台表演栋笃已经好有胆识：「大家要畀自己多啲自豪，尤其喺整个世界都处于较多不快乐嘅时间，去做栋笃笑，起码令人笑吓、放松一下，系一件好伟大嘅事。」他们期待所有参赛者，完成比赛仍会继续做：「甚至下个麦花臣节有佢哋自己嘅专场就最好啦。」暂时他们已收到过百份参赛报名表，完全超出想像。陆永私心分享他的小贴士：「可能嚟参赛嘅，唔系做开栋笃笑嘅名人，最好最好要介绍到自己先，因为我要知道你系边个，先可以投入到你嘅世界。唔使好复杂，好似『我系一个厨师』咁之后就可以讲关于厨房嘅，或者饮食界嘅笑话㗎啦。」

Teddy Fan预告骚会跳到好攰

Teddy Fan今次将在此场馆举办首个音乐会，他兴奋表示：「个骚会叫BOSS GAME，即系打大佬关！我一开始出歌，最想都系有一个自己嘅骚，呢两年过五关斩六将终于有，对我嚟讲就是打大佬嘅时刻。所有观众就系我大佬，我要畀一个好嘅演出大家睇。」他透露已邀请好友们一齐玩，笑言到时要带多件衫：「基本上我系好想做一个好睇嘅Band Show，始终我系Band出身，所以今次我哋主要玩Band，当然有我嘅导师、好兄弟，我好希望同佢玩一个好开心嘅晚上。仲有个重点就系，我所有歌都会玩自己作，或者有份作嘅，冇Cover歌，很多快歌，所以希望大家入场的时候，因为睇呢个骚会（跳）到好攰！」各位乐迷敬请期待！

Teddy又大赞麦花臣的音响很好：「我自己每次嚟都几钟意，又系个好啱做Band Show嘅地方。我自己喺麦花臣都演出过好多次，作为一个结他手，我几钟意。由我自己出歌到而家，一直暗地想自己第一个Official演唱会，一定要喺麦花臣，我觉得咁系最好去呈现我自己音乐嘅地方。」他表示能够在麦花臣场馆开骚，绝对是音乐路上的一个Check Point！