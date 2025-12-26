Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」

影视圈
更新时间：10:00 2025-12-26 HKT
发布时间：10:00 2025-12-26 HKT

一代女神杨采妮（Charlie）自2017年诞下双胞胎儿子后，便淡出幕前，与新加坡籍丈夫在当地专心相夫教子。近日，她惊喜进驻内地社交平台「小红书」，开设帐号与粉丝分享生活点滴，并在圣诞佳节上传了一家人温馨过节的影片，除了让她宽敞的复式豪宅曝光外，更让粉丝一窥她一对8岁儿子的活泼日常。

杨采妮双胞胎儿子暴风式长高

在影片中，杨采妮的一对双胞胎儿子成为主角。画面中可见，两兄弟精力充沛，在家中兴奋地跑跳，并合力布置巨大的圣诞树。杨采妮充满母爱地感叹，儿子们从前需要爸爸抱著挂饰品，如今已长高过她的肩膀，能帮忙组装圣诞树，字里行间流露出对儿子们成长的喜悦。两兄弟时而穿著可爱的企鹅图案T恤，时而手牵手走在户外，显得感情极好，活泼可爱。

相关阅读：50岁杨采妮与女星闺密同框冻龄力惊人 曾传恋金城武嫁律师息影移居新加坡

杨采妮两子屋内「赛车」

这段影片也让杨采妮位于新加坡的豪宅内部细节曝光。从画面可见，其住所空间感十足，拥有楼梯的复式设计，全屋铺设了高雅的大理石地板，客厅更有直通户外花园的落地玻璃门。最引人注目的是，宽敞的客厅地板上，竟摆放了一组大型的《玛利欧赛车》（Mario Kart）「彩虹赛道」玩具，将豪宅一角变成了孩子们的专属「赛车场」。即使放置了如此巨大的玩具，空间仍绰绰有余，足见其居所的宽敞。

相关阅读：杨采妮童年照出土 天生一把女神黑发 玉女激罕狂野造型被翻Hit

