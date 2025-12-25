Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐

影视圈
更新时间：20:35 2025-12-25 HKT
发布时间：20:35 2025-12-25 HKT

43岁前女子组合2R成员、现已转型为成功企业家的黄婉佩 (Race)，自2016年与新加坡富商 David Loh 结婚后，过著令人称羡的阔太生活。她不时在IG上分享家庭点滴和奢华日常，近日更于IG分享了一段影片，详细介绍她如何为迎接圣诞节布置其亿元豪宅，再次引起网民热议。

黄婉佩豪宅间隔气派十足

从影片中可见，黄婉佩的豪宅空间感十足，设计时尚奢华。她首先介绍了宽敞的饭厅，设有可容纳多人的圆桌，尽显气派。黄婉佩表示，她喜欢为派对设计一个「流程」，先让客人在客厅或饭厅以外的地方享用餐前酒，然后才入席享用正餐。

而饭后的甜点环节，则是派对的另一高潮。为了让宾客能自由走动、互相交流，黄婉佩特意将甜点和芝士摆放在饭厅与开放式厨房之间一张巨大的云石岛桌上。她解释，以往的布置都是单面朝向，但这次她将其设计成一个中央舞台，让宾客可以围绕著岛桌品尝美食、品酒和聊天，避免了晚宴时只能与邻座交谈的局限，足见其作为女主人的细心与周到。

相关阅读：前TVB「四叶草」女星奢华庆43岁生日 富豪老公炮制惊喜 曾获赠逾亿豪宅细节尽显豪华感

圣诞布置极尽奢华LV朱古力成焦点

在布置方面，黄婉佩亦毫不马虎。她亲手在云石岛桌上铺上松树枝和冬日红莓作基底，营造出浓厚的圣诞气氛。桌上放满了各式各样的精致美食，包括层次分明的班兰蛋糕、金光闪闪的焦糖蛋糕、琳瑯满目的芝士拼盘，以及多款可爱的圣诞造型姜饼人和朱古力。

在众多甜点中，最抢眼的莫过于一盒来自顶级名牌Louis Vuitton的圣诞树造型朱古力。黄婉佩小心地将这些奢华的朱古力逐一放置在蛋糕架上，为整个甜点桌增添了极致的奢华感，完美展示了她优雅贵气的阔太生活品味。整个布置从细节到整体都充满心思，奢华程度媲美高级酒店的自助餐。

相关阅读：《当四叶草碰上剑尖时》相隔21年终合体 2R黄婉佩孖家姐黄婉君驻颜有术甜美索爆

